Suscribete a
ABC Premium

Sheinbaum sobre los pagos del 'Mayo' Zambada a políticos: «Yo solo sé lo que dijeron sus abogados»

El fundador del cártel de Sinaloa en su declaración de culpabilidad en Nueva York reconoció haber sobornado durante décadas también a funcionarios, militares y polícias

Ismael 'El Mayo' Zambada: el último narcocorrido del traficante más peligroso

Ismael 'El Mayo' Zambada: el último narcocorrido del traficante más peligroso

Sheinbaum sobre los pagos del &#039;Mayo&#039; Zambada a políticos: «Yo solo sé lo que dijeron sus abogados»
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponal en Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un nuevo episodio de confrontación con los capos del narco presos en Estados Unidos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reclamó a Ismael 'Mayo' Zambada que presente pruebas de que sobornó a políticos, policías y militares durante su reinado criminal en México. Zambada ... fue, hasta el año pasado, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app