El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

Corrupción en la Marina mexicana: varios arrestos sacuden la cúpula y salpican al anterior gobierno

Investigan su colusión en el robo de hidrocarburos y su posterior venta ilegal

El nuevo Tribunal Supremo de México, afín al Gobierno, desata la incertidumbre entre los inversores extranjeros

Comparecencia del secretario de Seguridad, Omar Harfuch, para explicar las detenciones
Comparecencia del secretario de Seguridad, Omar Harfuch, para explicar las detenciones
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El Gobierno mexicano arrestó el fin de semana a altos oficiales de la Marina por supuesta colusión con el robo de hidrocarburos para su posterior venta en el mercado negro, modalidad delictiva también conocida como «huachicoleo».

Es un golpe con efecto político porque toca directamente ... al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: entre los detenidos aparece el sobrino del almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina durante el sexenio de López Obrador, entre 2018 y 2024.

