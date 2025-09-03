Marco Rubio elogia la «colaboración histórica» del Gobierno de Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico

En su gira de trabajo por México el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha realizado una «colaboración histórica» en el combate al narcotráfico. El encargado de la diplomacia estadounidense se expresó depués de una reunión con ... la mandataria en Palacio Nacional.

Después de su paso por la Ciudad de México, Rubio se trasladará a Ecuador. donde se reunirá con Daniel Noboa. La agenda, centrada en cuestiones de seguridad, tiene especial sentido si se considera que los principales grupos criminales del país sudamericano se encuentran asociados a los cárteles de la droga en México.

En conferencia con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Estado elogió el trabajo en México en los últimos ocho meses que calificó de histórico en la cooperación de seguridad binacional.

«Me alegro mucho de que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico, realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento», expresó Rubio.

En los últimos meses el Gobierno mexicano ha trasladado a EE.UU. a capos del narco que se encontraban presos en cárceles mexicanas, se han destruido laboratorios de fentanilo y se ha incrementado el combate frontal de las fuerzas armadas contra el narcotráfico.

«Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades, y en fin, con mucho respeto y admiración por la labor que han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan, no simplemente a EU, amenazan la paz y la estabilidad del mundo, del mundo», dijo.

Sheinbaum informó además que se avanzó en un entendimiento que contempla una serie de acuerdos bilaterales para el intercambio de información sobre cuestiones fronterizas.

«Se trata del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías», señaló Sheinbaum.

«Se forma un Grupo de Alto Nivel que en realidad ya se reunió una primera vez en Washington, y que la idea es que pueda haber reuniones permanentes, cotidianas, entre ambos gobiernos, a través de los secretarios de Estado, para dar continuidad a este programa de cooperación», agregó la mandataria.

Precursores químicos

Detalló además que uno de los temas acordados es la creación de un grupo conjunto de investigación sobre los precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.

«Es muy importante que nos pongamos de acuerdo y que entre los dos tengamos la misma información», expuso la presidenta.

Antes de llegar a México desde Florida, Rubio aseguró que el inédito bombardeo de EE.UU. en aguas internacionales del Caribe, muestra que Donald Trump usará todos los recursos del poder estadounidense contra los cárteles.

«Esta es una operación antidrogas y vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que estén y donde quiera que operen contra los intereses de EU. La principal obligación del presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo«, dijo Rubio.