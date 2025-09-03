Marco Rubio elogia la «colaboración histórica» del Gobierno de Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico

Suscribete a
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, saluda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum afp
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

En su gira de trabajo por México el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha realizado una «colaboración histórica» en el combate al narcotráfico. El encargado de la diplomacia estadounidense se expresó depués de una reunión con ... la mandataria en Palacio Nacional.

