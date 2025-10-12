Suscribete a
Dentro del hospital de campaña secreto de la OTAN

Escondido en el bosque lituano, este centro sanitario levantado por el Ejército americano junto a los aliados demuestra una rápida capacidad de reacción ante posibles conflictos. En tan solo 72 horas, todo está listo para funcionar

El centro se levantó dentro de un antiguo refugio de la URSS donde se guardaba armamento
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Enviada especial a Vepriai (Lituania)

«¡Corre, corre! ¡Cuidado. Al quirófano 1! ¡Paciente con hemorragia en la pierna derecha!». En este hospital todo son correcalles de gente en bata y uniforme militar y camillas que trasladan heridos de guerra, soldados que llevan cajas frigoríficas con sangre... La cantidad de heridos no para de crecer: ... tienen que preparar en menos de un minuto todo el material para iniciar una operación. En otra sala, las camas están llenas de heridos, jeringuillas, vendas por aquí y por allá...

