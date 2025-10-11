Suscribete a
Diplomáticos y militares advierten de la amenaza de Trump: «Otro aviso a España»

La UE y EE.UU. ven a Sánchez como un «elemento tóxico» para la influencia de España en el exterior

Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar más su gasto en defensa

Pedro Sánchez y Donald Trump, en una imagen de archivo
Pedro Sánchez y Donald Trump, en una imagen de archivo EFE
Madrid

Cuando España firmó su adhesión a la OTAN en 1982, se celebró aquel paso como una consagración democrática. Ahora, cuarenta y tres años después, nuestro país se ha visto señalado por EE.UU. un socio que no suma en la Alianza. Este ataque ... lo deslizó Donald Trump la noche del jueves, al trasladar a los países miembros de la OTAN la posibilidad de expulsar a España por no cumplir los nuevos objetivos de gasto en defensa. «Hay un rezagado: España. Deberíamos llamarles y preguntarles por qué. Tal vez haya que echarlos», dijo con su habitual ligereza durante un encuentro con el presidente finlandés, Alexander Stubb.

