Suscribete a
ABC Premium
Directo
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Alegría y cierto escepticismo dentro de Gaza: «Gracias a Dios que la guerra está en sus últimos momentos»

El parlamento israelí tiene que ratificar la entrada del alto el fuego en la Franja después de que anoche, Trump publicara la entrada en vigor del cese de hostilidades

Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Gazatíes celebran el alto el fuego
Gazatíes celebran el alto el fuego AFP
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rizek, un periodista gazatí, llevaba dos años y dos días esperando este momento: un alto el fuego en Gaza. Él, junto a sus tres hijos y su mujer, han sobrevivido a una guerra en la Franja que ha durado demasiado y ha significado la muerte ... de más de 65.000 personas, según números de Hamás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app