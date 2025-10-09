Suscribete a
He visto caer drones sobre Kiev

He visitado Kiev dos veces desde que Putin decidió minar la moral de sus habitantes con recurrentes ataques aéreos por la noche, haciendo sonar cada poco esa alarma de los móviles que obliga a bajar al refugio e impide conciliar el sueño

A Kiev se va en tren nocturno desde Polonia, en un coche cama muy parecido a los dos que fueron destruidos por drones rusos en la estación de Shostka el viernes pasado. Es un viaje que recuerda en todo al de los expresos que ... iban a la mili en mi juventud, incluso por el olor a ropa ajena, arroz con pollo y hierro húmedo de los compartimentos, y en el que se tiene la sensación de cruzar un espejo y filtrarse a otro universo casi cien años anterior. Y no porque Kiev sea una ciudad demolida como en la Segunda Guerra Mundial, antes bien, se trata de una hermosa capital europea que podría pertenecer a una Austria liberada de turistas y agitadores multiculturales, sino porque resulta irreal la parsimonia con la que abren sus comercios y restaurantes o con la que circulan los automóviles por sus calles, tal que si fueran recuerdos lejanos.

