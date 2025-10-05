Suscribete a
La generación de anónimos que pone contra las cuerdas al régimen marroquí

Las protestas de los jóvenes magrebíes, nacidas de reivindicaciones en la red Discord, han adquirido una punzante dimensión política con llamamientos a la caída del Gobierno. El país lleva sumido en la tensión desde hace una semana

Un 'tsunami' de protestas: miles de jóvenes han salido por todo Marruecos en los últimos días para protestar por la precariedad en los servicios educativos y sanitarios. Rabat (en la imagen) y Salé han sido focos de esta revuelta /
Carlota Pérez

Marruecos vive desde hace una semana uno de los episodios más tensos y preocupantes de los últimos años. Desde las manifestaciones de 2016 en la zona norteña del Rif, con el movimiento del 'Hirak', y anteriormente las protestas de la Primavera Árabe de 2011 ... , que provocaron cambios de envergadura en la Constitución marroquí, no se veía en el país magrebí una ruptura de este calibre entre la sociedad civil y la clase política. Una brecha que ya se ha cobrado la vida de al menos tres personas, ha dejado más de 500 heridos y ha llegando al millar de las detenciones, incluidas las de niños.

