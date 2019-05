Guaidó confirma las reuniones mantenidas con el régimen de Maduro en Noruega Tras el primer encuentro, las delegaciones oficialista y opositora regresan hoy a Caracas

Gran revuelo han causado las conversaciones en Noruega. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, ha confirmado las reuniones hasta ahora «secretas» sostenidas con el régimen de Nicolás Maduro en Noruega como una de las «iniciativas internacionales de apoyo para lograr una solución a la crisis».

«Para los venezolanos la ruta es clara y la mantenemos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres», dijo en su cuenta de Twitter al referirse al punto clave de la oposición en cualquier negociación que se plantee.

Este martes, cuando el régimen militarizó la Asamblea Nacional, bloqueando su acceso a los diputados y a la prensa para impedir la sesión parlamentaria, Guaidó ofreció una rueda de prensa en la que mencionó las diversas iniciativas internacionales puestas en marcha, incluyendo las del Grupo de Contacto –con el que el equipo de Guaidó se reunirá esta tarde–, el Reino Unido, Noruega, la Unión Europea y el Grupo de Lima, que buscan una solución al conflicto venezolano. Y hoy lo volvió a hacer.

El dirigente recordó que el mundo se ha ido alineando en torno a la búsqueda de una solución a la crisis en el país, y resaltó que «incluso China ha dado muestras de estar a favor». «Hoy se discute en el mundo tres cosas: una es Siria, otra es el asunto nuclear y la tercera es Venezuela. Todo ello va encaminado a buscar una solución a la crisis en el país», dijo.

Carlos Vecchio, nuevo embajador de Venezuela en Washington, también confirmó las reuniones internacionales, entre ellas las de Noruega. «El círculo más íntimo de Nicolás Maduro, incluyendo civiles y militares, está negociando su salida. Esto lo decimos con absoluta propiedad, y si eso está ocurriendo a ese alto nivel, imagínense lo que estará ocurriendo aguas abajo», apuntó.

Según la primicia publicada por el portal Al Navío, las reuniones en principio «secretas» tuvieron lugar este martes en Oslo, por separado, entre los representantes de Maduro, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez; y luego el miércoles con los representantes opositores, el ex alcalde de Baruta y ex diputado, Gerardo Blady, y el ex ministro de Telecomunicaciones de Carlos Andrés Pérez, Fernando Martínez Mottola. También se incorporó al final el segundo vicepresidente del parlamento, Stalin González.

El número dos del régimen, Diosdado Cabello, no ha querido quedar excluido del debate, asegurando que «no hay que temerle al diálogo. Diálogo no significa capitulación, no significa “me voy”». En estas negociaciones, el chavismo busca adelantar las elecciones en 30 días con Maduro en el poder, lo que es difícil de aceptar para la oposición.

Las delegaciones oficialistas y opositoras regresan este jueves a Caracas para rendir cuenta de los primeros pasos de los encuentros que mantuvieron con los mediadores noruegos con el propósito de definir el método de la negociación y para determinar si continuarán formalmente en el futuro. Noruega tiene una larga experiencia en ayudar en negociaciones de temas conflictivos en el mundo. La última fue la colombiana con el conflicto de las FARC. La iniciativa noruega en el caso venezolano apenas comienza a perfilarse, y está previsto que trasladen sus recomendaciones a la Unión Europea.

«Esas conversaciones me parecen positivas, y si fracasan, que es lo más probable, Maduro podría estar expuesto a cualquier decisión ulterior de gravedad», comentó el analista Alonso Moleiro. La oposición venezolana ha participado en dos rondas de dialogo con Maduro que fracasaron en 2016 y 2017, tuteladas por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y avaladas por el Vaticano, que lo único que lograron fue oxigenar y alargar el tiempo de Maduro en el poder.