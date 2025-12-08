Suscríbete a
El misterio de Almanzor: la ciudad de Córdoba que se tragó la tierra y los arqueólogos todavía buscan

La legendaria 'Ciudad Resplandeciente' del musulmán, joya arquitectónica y bastión de poder en el siglo X, es todavía un enigma histórico cuya ubicación permanece oculta

Representación ficticia de la ciudad de Almanzor en Córdoba
Representación ficticia de la ciudad de Almanzor en Córdoba ABC
Manuel P. Villatoro

Para algunos, un palacio; para otros, una fortaleza; y para muchos más, una metrópolis colosal cuyo recuerdo se ha desvanecido con el tiempo. Al-Madina Al-Zahira —la llamada 'Ciudad Resplandeciente'— fue la obra magna de Almanzor en el siglo X, un emblema ... de su autoridad cuya memoria sobrevive solo en fragmentos dispersos y crónicas que describen su opulencia: columnas traslúcidas, albercas con surtidores en forma de león, jardines que parecían sacados de un sueño... Ni siquiera conocemos con certeza el lugar exacto donde el háyib de Hišam II levantó sus murallas, un misterio que ha perdurado durante siglos.

