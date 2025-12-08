Suscríbete a
ABC Cultural

El cuadro perdido que reescribió la batalla más épica de la Monarquía hispánica tiene al fin su documental

El documental 'Bahía 1625, historia sobre lienzo' reconstruye la expedición hispano-portuguesa que recuperó la ciudad brasileña

El gigantesco tesoro histórico de seis metros que la Armada expone por primera vez en décadas

De izquierda a derecha, Antonio Pérez Molero, director, David García Hernán, historiador y Bernabé Rico, productor
De izquierda a derecha, Antonio Pérez Molero, director, David García Hernán, historiador y Bernabé Rico, productor ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuatro siglos han pasado ya desde que la Monarquía Hispánica demostrara a todo el Viejo Continente su músculo en las Américas con la reconquista a los holandeses de Salvador de Bahía. Décadas y décadas en las que Europa entera estaba convencida de que ... tamaña gesta militar, cruzar el Atlántico con una armada de dimensiones nunca vistas y sitiar una ciudad brasileña, había sido liderada por el conde-duque de Olivares, que les sonará por su trayectoria como valido de Felipe IV. Pero el pasado esconde sorpresas, y la de esta historia salió a la luz en 2020, cuando un gigantesco cuadro perdido en el tiempo desveló que la gloria pertenecía en realidad a otro militar: Fadrique de Toledo Osorio, I marqués de Villanueva de Valdueza. Un genio caído en desgracia por sus enfrentamientos con el lugarteniente del monarca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app