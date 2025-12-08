Las fotografías de los soldados de Napoleón que invadieron España en 1808

El 14 de octubre de 1815, cuando Napoleón divisó por primera vez la costa de Santa Elena tras un largo viaje de dos meses a bordo del Northumberland, la fotografía aún no existía. Sin embargo, algo que muchos desconocen es que la Universidad Brown ... de Providence, en Rhode Island (EE.UU.), alberga imágenes auténticas de los soldados que combatieron junto al emperador francés en momentos tan significativos como la Guerra de Independencia española, la invasión de Rusia o la batalla de Waterloo.

La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que existan fotografías de soldados nacidos en el siglo XVIII, mucho antes de que comenzara la Revolución Francesa? La respuesta se encuentra en un grupo de 15 veteranos de las guerras napoleónicas, quienes fueron fotografiados alrededor de 1850, cuando ya tenían más de 80 años y estaban retirados del ejército. De acuerdo con la Universidad Brown, las fotos datan de 1858, ya que todos los soldados aparecen con la medalla de Santa Helena, un distintivo creado y entregado por Napoleón III en agosto de 1857 a los antiguos compañeros de armas de Bonaparte, quienes lo acompañaron desde 1792 hasta la derrota en Waterloo en 1815.

Estas imágenes representan las primeras personas fotografiadas de la historia, posando con sus uniformes, condecoraciones e incluso sus cicatrices de guerra. Un claro ejemplo es el caso del señor Loira, quien aparece en una fotografía con el nombre escrito a lápiz en su reverso. Loira perdió su ojo derecho en combate entre 1804 y 1815. Era parte del 24º Regimiento de Cazadores Montados y ostentaba la distinción de Caballero de la Legión de Honor. También encontramos al sargento Taria, un hombre alto de postura orgullosa, vestido con piel de oso y el uniforme de los Granaderos de la Guardia, que combatió entre 1809 y 1815.

Las fotos fueron tomadas menos de dos décadas después de la invención del daguerrotipo, que fue presentado en París en 1839. Estas imágenes forman parte de la colección de Anne Seddon Kinsolving Brown, una historiadora estadounidense, miembro de la alta sociedad y coleccionista de recuerdos militares que falleció en 1985. Aunque no se sabe con certeza cómo llegaron a sus manos, lo cierto es que no existen muchas más fotografías anteriores a estas.

Guerra de Independencia

Según la Maine Historical Society, el hombre más longevo jamás fotografiado fue Conrad Heyer, un veterano de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos nacido en 1749. Se cree que la fotografía fue tomada en 1852, cuatro años antes de su muerte a los 103 años. La Susquehanna County Historical Society también posee una copia de una foto de John Adams, un zapatero nacido en Worcester en 1745. Aunque esta es otra imagen de un daguerrotipo, no se sabe exactamente cuándo fue tomada, ya que el original desapareció.

Existen otros dos candidatos que podrían contender por este título, pero la información es algo confusa. Uno de ellos es Baltus Stone, otro veterano de la Guerra de Independencia, cuyo año de nacimiento parece ser 1744 según un manuscrito adjunto a su retrato de 1846. Otros documentos sugieren que podría haber nacido en 1743, 1747 o 1754. El otro candidato es un esclavo llamado Caesar, quien fue fotografiado en 1851 según un registro de la New York Historical Society. En el reverso de la foto se anota que nació en Bethlehem (Nueva York) en 1737, lo que le habría dado 114 años al momento de la toma de la imagen, lo que pone en duda la autenticidad de la fecha.

En 2013, cuando se descubrieron estas imágenes de los veteranos napoleónicos, Peter Harrington, comisario de la Universidad Brown, comentó: «En todos estos años ha habido algún descubrimiento memorable. Me intriga mucho cuando llega una caja con fotografías de esta colección, pues me ofrecen una ventana clara y detallada al pasado. Encontrar a estos veteranos ancianos en color sepia me fascinó. La dignidad, arrogancia e intensidad de sus poses y sus expresiones combinadas con los extravagantes trajes napoleónicos, sus pieles de oso, chacós emplumados, sombreros ushanka y espadas mamelucas, hacen que las imágenes sean verdaderamente excepcionales».

Los soldados de Napoleón que sobrevivieron a sus campañas Universidad Brown

Los uniformes

Las fotos tienen un tamaño de 30 x 25 centímetros, están montadas sobre un panel rígido y llevan inscrito en el reverso, a lápiz, el nombre de cada veterano y el regimiento al que pertenecieron. Se trata de una valiosa colección de daguerrotipos, que conservan un gran número de detalles para ser tan pocos ejemplares de esa época tan temprana de la fotografía. Además, son las únicas imágenes conocidas de los supervivientes de las guerras napoleónicas, quienes aparecen con orgullo exhibiendo sus condecoraciones, sables y uniformes de campaña. «Es evidente que algunos de estos uniformes fueron arreglados por sastres de la época para que les sirvieran durante la sesión fotográfica», señala Harrington.

Entre los personajes que aparecen en las fotos se encuentran figuras como un mameluco de la Guardia llamado Ducel, quien luchó junto a Napoleón entre 1813 y 1815. El propio Goya pintó a este famoso cuerpo de guerreros, conocidos por su crueldad, en su obra 'La lucha de los mamelucos en la Puerta del Sol' (1814), durante la Guerra de Independencia contra los franceses. También se encuentra el señor Moret, quien aparece sentado con un uniforme del 2º Regimiento de Húsares, una unidad de caballería ligera de origen húngaro, que sirvió a Napoleón entre 1814 y 1815. La colección incluye además a lanceros, sargentos del Regimiento de Dragones, ingenieros, cazadores montados y miembros de la Guardia Imperial, sumando un total de 15 veteranos que se pueden ver en la galería de fotos que hemos incluido en nuestra página web.

Recientemente, con la nueva película de Ridley Scott, hemos sido testigos de una nueva representación de Napoleón y su ejército, que se suma a una larga lista de directores que han intentado retratar al emperador, como Milos Forman, Anthony Mann, Terry Gilliam, Andrzej Wajda, King Vidor y Woody Allen, entre otros. Napoleón también quiso dejar un legado visual de su figura y contrató a algunos de los pintores más renombrados de Francia para que lo retrataran, como en las famosas obras en Austerlitz (François Gérard, 1805) o en Berlín (Charles Meynier, 1810). Pero estas son solo interpretaciones. En estas fotos, tenemos a los verdaderos protagonistas.