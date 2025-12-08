Suscríbete a
Dos siglos perdidas

Las fotografías de los soldados de Napoleón que invadieron España en 1808

La imágenes se conservan en la Universidad Brown, en Estados Unidos, en las que aparecen también los militares que acompañaron al emperador francés en la conquista de Rusia o la batalla de Waterloo

Tres de las fotografías de los soldados de Napoleón
Tres de las fotografías de los soldados de Napoleón Universidad Brown
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

El 14 de octubre de 1815, cuando Napoleón divisó por primera vez la costa de Santa Elena tras un largo viaje de dos meses a bordo del Northumberland, la fotografía aún no existía. Sin embargo, algo que muchos desconocen es que la Universidad Brown ... de Providence, en Rhode Island (EE.UU.), alberga imágenes auténticas de los soldados que combatieron junto al emperador francés en momentos tan significativos como la Guerra de Independencia española, la invasión de Rusia o la batalla de Waterloo.

