Los secretos de Hitler, según uno de sus generales: «Era un histérico»

En sus memorias, Franz Halder definió al 'Führer' como un loco al que no se le podía desobedecer sin arriesgarse a morir

Halder (izquierda) con Walther von Brauchitsch durante la invasión alemana de Polonia en 1939
Manuel P. Villatoro

La cara de Franz Halder no reflejaba la dureza de la guerra. Sus gafillas redondas, su pelo encanecido y sus rasgos teutones le daban, como mucho, el aspecto del típico abuelo al que una trastada de sus nietos le hace pasarse de severo de ... forma puntual. La realidad, sin embargo, es que era un rudo veterano de la Primera Guerra Mundial que entregó a Adolf Hitler las victorias más brillantes del Tercer Reich. Polonia, Países Bajos, Francia y los Balcanes son algunas de las muchas operaciones que orquestó como Jefe del Estado Mayor del Alto Mando del Ejército alemán a golpe de guerra acorazada y velocidad.

