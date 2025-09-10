Suscríbete a
«La hipótesis del Cervantes homosexual no tiene peso ni pruebas»

El viernes se estrena 'El cautivo', donde Amenábar narra los años que el autor de 'El Quijote' estuvo preso y el supuesto romance que vivió con el gobernador de Argel. ABC pregunta a tres cervantistas sobre esta vieja teoría de su sexualidad

Juan Peña es Cervantes (izquierda) y Alessandro Borghi, Hazán Bajá
Juan Peña es Cervantes (izquierda) y Alessandro Borghi, Hazán Bajá L. Faraig
Israel Viana

«Mira, yo lo que te cuento en esta película es lo que pudo ocurrir entre Hazán Bajá y Miguel de Cervantes», explicaba Alejandro Amenábar en la entrevista que ABC publicó este domingo con motivo del estreno de 'El cautivo'. Su nueva película narra ... los cinco años de encarcelamiento que sufrió en Argel el autor de 'El Quijote' –interpretado por Julio Peña–, sus intentos de fuga y el romance que, según la versión escrita por el oscarizado director, vivió con el citado gobernador otomano de la ciudad, al que da vida el actor italiano Alessandro Borghi, entre 1577 y 1580.

