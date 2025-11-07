Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semana del 10 al 16 de noviembre)

Con la llegada de noviembre y los primeros fríos, cuidar la alimentación se convierte en una prioridad. Apostar por platos reconfortantes, equilibrados y llenos de sabor no solo es posible, sino que puede convertirse en una experiencia culinaria diaria. Por eso, nuestra nutricionista ha ... elaborado un menú semanal saludable que combina ingredientes de temporada, recetas sencillas y una cuidada selección de texturas y especias.

Este plan está pensado para aportar energía sin renunciar al placer de comer bien. Legumbres, pescados, verduras y cereales integrales se mezclan con toques exóticos y mediterráneos, ofreciendo una propuesta completa para toda la semana.

La semana arranca con energía gracias a una sopa de boniato y garbanzos al Ras el Hanout, una receta especiada que reconforta y nutre. El toque oriental de las especias se equilibra con la suavidad del boniato, mientras que los garbanzos aportan proteína vegetal. El acompañamiento, un vasito de arroz Brillante, completa un inicio de semana cálido y saludable.

El martes se viste de mar con una lubina a la sal, cocinada de forma sencilla para mantener intacta su frescura. La guarnición, una ensalada de pera y gorgonzola, aporta contraste entre dulce y salado, además de una buena dosis de calcio y fibra. Una combinación elegante y ligera que conquista tanto al paladar como al organismo.

Mitad de semana, y el cuerpo pide energía. El pollo al Ras el Hanout se convierte en protagonista con su aroma especiado y su textura jugosa. Lo acompaña un vasito de arroz integral con chía Brillante, que suma fibra, proteínas vegetales y saciedad duradera. Una propuesta equilibrada ideal para afrontar el resto de la semana.

El menú del jueves propone una alternativa vegetariana llena de color: hummus de boniato con brotes tiernos, tomate, pepino y pan de pita. Una comida fresca y nutritiva que combina hidratos de carbono complejos, grasas saludables y una explosión de sabores mediterráneos. Perfecta para una jornada ligera sin renunciar al gusto.

Para cerrar la semana laboral, el plato del viernes ofrece equilibrio y sencillez: espaguetis integrales con pisto de verduras y atún. La pasta integral aporta energía de liberación lenta, mientras que el atún suma proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3. El pisto de verduras añade color, sabor y una buena dosis de vitaminas, convirtiendo este plato en la antesala perfecta del fin de semana.

El fin de semana se abre paso con una versión saludable de un clásico: boloñesa con pisto de verduras y puré de patata. Una receta reconfortante que equilibra proteínas, verduras y carbohidratos, ideal para disfrutar en familia sin excesos. La clave está en el pisto, que aporta color, vitaminas y una textura casera irresistible.

Para cerrar la semana, una propuesta tan sencilla como deliciosa: frittata de calabacines con pan integral. Rica en proteínas y baja en grasas, esta receta italiana es perfecta para un almuerzo ligero o una cena sin complicaciones. El pan integral complementa el plato con fibra y un toque rústico que invita a disfrutar del descanso dominical.