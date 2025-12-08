Cinco infusiones para una piel radiante y aumentar el crecimiento del cabello

En el mundo de la cocina saludable, no todo se reduce a platos, recetas o ingredientes sólidos. Las infusiones, esas bebidas que se preparan fácilmente con agua caliente y plantas naturales, también pueden convertirse en grandes aliadas a la hora de cuidar nuestro bienestar. Y ... entre sus muchos beneficios, hay dos que suelen despertar mucho interés: mejorar el aspecto de la piel y aumentar el crecimiento del cabello.

Aquí te proponemos 5 infusiones que se suelen consumir con estos fines. Te contamos por qué funcionan y cómo puedes incluirlas en tu rutina diaria sin complicarte.

Todas son fáciles de preparar, económicas y perfectas para disfrutar durante todo el año.

1. Té verde, con antioxidantes

El té verde es probablemente la infusión más conocida cuando se habla de piel radiante. Contiene catequinas, unos antioxidantes que ayudan a proteger la piel del daño causado por los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro.

Su consumo habitual hace que tengas una piel más luminosa, menos apagada y con mejor textura. Además, su ligero efecto estimulante mejora la microcirculación, algo que también beneficia al cuero cabelludo y puede favorecer un crecimiento capilar más fuerte.

En la cocina, basta con calentar agua sin llegar a hervir y dejar reposar las hojas durante uno o dos minutos. Es una infusión que combina muy bien con limón o menta.

2. Infusión de romero para el pelo

El romero es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía mediterránea. Se usa en recetas como un estofado de ternera al romero, pero también se puede consumir de otras formas para aprovechar sus propiedades tonificantes.

En infusión, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, especialmente la que llega al cuero cabelludo. Esa activación natural del flujo sanguíneo puede fomentar un crecimiento capilar más saludable.

Además, su contenido en antioxidantes y compuestos aromáticos ayuda a mantener una piel más calmada y equilibrada, ideal para quienes sufren sensibilidad cutánea.

Prepararla es tan fácil como añadir una cucharadita de romero seco o fresco a una taza de agua caliente y dejar reposar unos minutos.

3. Infusión de manzanilla para la piel y el cuerpo

La manzanilla es una de las infusiones más consumidas en España por su efecto digestivo. Pero también tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes que ayudan a mantener la piel más uniforme y menos irritada.

Aunque no actúa directamente sobre el crecimiento del cabello, sí mejora el equilibrio del organismo. Y una buena digestión tiene impacto indirecto en la piel y el pelo. Además, su aroma relajante es perfecto para la noche o para acompañar cenas ligeras.

En la cocina diaria, la manzanilla se convierte en una aliada básica, ya que es económica y fácil de preparar.

4. Infusión de hibisco: vitamina C para la piel

El hibisco, también conocido como flor de jamaica, tiene un color rojo intenso y un sabor fresco y ligeramente ácido. Es rico en vitamina C y antioxidantes que hacen que la piel se mantenga firme, luminosa y con aspecto saludable.

Además, su acción depurativa ayuda a eliminar toxinas, algo que suele reflejarse en un rostro más limpio y menos apagado.

La infusión de hibisco es perfecta para tomar fría en primavera o verano, como si fuera una bebida refrescante natural.

5. Infusión de ortiga para un cabello más fuerte

La ortiga puede no ser el ingrediente más apetecible a primera vista, pero en infusión se convierte en una bebida muy interesante. Aporta hierro, sílice y otros minerales esenciales para la salud capilar, así que es buena para fortalecer el cabello y reducir su caída.

También contiene antioxidantes para la salud de la piel, ayudando a mantenerla más equilibrada.

En cuanto a sabor, la infusión de ortiga es suave, herbácea y combina bien con un poco de limón.

Prepararla es tan fácil como utilizar hojas secas y dejarlas infusionar unos minutos en agua caliente.