Espaguetis integrales con pisto de verduras y atún

Un clásico renovado para quienes quieren comer rico y bien. La pasta integral te proporciona energía de liberación lenta, mientras que el pisto añade un arcoíris de verduras cargadas de vitaminas y antioxidantes. El toque final del atún aporta proteínas de calidad que completan el ... plato. Es la opción ideal para comer en familia, para llevar al trabajo o para esos días en los que buscas un plato de siempre… pero más saludable.

Consejo para esta receta

Ingredientes cebolla grande 1

1 pimiento rojo y 1 verde 1

1 calabacín mediano en cubos 1

1 berenjena pequeña en cubos 1

1 tomates maduros pelados y picados (o 200 g de tomate triturado natural) 2

2 dientes de ajo picados 2

2 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto Orégano seco al gusto

al gusto espaguetis integrales 400 gr

400 gr latas de atún en aceite de oliva o al natural (unos 160 g escurridos) 2

2 sal al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Calienta el aceite de oliva en una sartén grande o cazuela a fuego medio. 2 Añade la cebolla y el ajo, sofríe unos 5 minutos hasta que se ablanden. 3 Incorpora los pimientos y cocina otros 5 minutos. 4 Añade el calabacín y la berenjena, mezcla bien y cocina 10 minutos más, removiendo de vez en cuando. 5 Incorpora el tomate picado o triturado, salpimenta y añade el orégano si lo usas. 6 Cocina a fuego medio-bajo unos 15–20 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la salsa haya reducido ligeramente. 7 Mientras se hace el pisto, hierve abundante agua con sal. 8 Cuece los espaguetis integrales siguiendo las instrucciones del paquete (normalmente 8–10 minutos). 9 Escurre y reserva, añadiendo un chorrito de aceite de oliva para que no se peguen. 10 Añade el atún escurrido al pisto y mezcla. 11 Cocina 2–3 minutos más para que todo tome sabor. 12 Incorpora los espaguetis al pisto y remueve bien para que la salsa los impregne. 13 Sirve caliente, con un poco de queso rallado por encima.

