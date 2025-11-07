Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor

recetas brillantes

Espaguetis integrales con pisto de verduras y atún

Es la opción ideal para comer en familia, para llevar al trabajo o para esos días en los que buscas un plato de siempre

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)

Espaguetis integrales con pisto de verduras y atún
Espaguetis integrales con pisto de verduras y atún gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un clásico renovado para quienes quieren comer rico y bien. La pasta integral te proporciona energía de liberación lenta, mientras que el pisto añade un arcoíris de verduras cargadas de vitaminas y antioxidantes. El toque final del atún aporta proteínas de calidad que completan el ... plato. Es la opción ideal para comer en familia, para llevar al trabajo o para esos días en los que buscas un plato de siempre… pero más saludable.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app