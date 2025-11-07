recetas brillantes
Espaguetis integrales con pisto de verduras y atún
Es la opción ideal para comer en familia, para llevar al trabajo o para esos días en los que buscas un plato de siempre
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Un clásico renovado para quienes quieren comer rico y bien. La pasta integral te proporciona energía de liberación lenta, mientras que el pisto añade un arcoíris de verduras cargadas de vitaminas y antioxidantes. El toque final del atún aporta proteínas de calidad que completan el ... plato. Es la opción ideal para comer en familia, para llevar al trabajo o para esos días en los que buscas un plato de siempre… pero más saludable.
Consejo para esta receta
Incorpora el tomate picado o triturado, salpimenta y añade el orégano si lo usas. Cocina a fuego medio-bajo unos 15–20 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la salsa haya reducido ligeramente.
Ingredientes
- cebolla grande 1
- pimiento rojo y 1 verde 1
- calabacín mediano en cubos 1
- berenjena pequeña en cubos 1
- tomates maduros pelados y picados (o 200 g de tomate triturado natural) 2
- dientes de ajo picados 2
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
- Orégano seco al gusto
- espaguetis integrales 400 gr
- latas de atún en aceite de oliva o al natural (unos 160 g escurridos) 2
- sal al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Calienta el aceite de oliva en una sartén grande o cazuela a fuego medio.
-
2
Añade la cebolla y el ajo, sofríe unos 5 minutos hasta que se ablanden.
-
3
Incorpora los pimientos y cocina otros 5 minutos.
-
4
Añade el calabacín y la berenjena, mezcla bien y cocina 10 minutos más, removiendo de vez en cuando.
-
5
Incorpora el tomate picado o triturado, salpimenta y añade el orégano si lo usas.
-
6
Cocina a fuego medio-bajo unos 15–20 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la salsa haya reducido ligeramente.
-
7
Mientras se hace el pisto, hierve abundante agua con sal.
-
8
Cuece los espaguetis integrales siguiendo las instrucciones del paquete (normalmente 8–10 minutos).
-
9
Escurre y reserva, añadiendo un chorrito de aceite de oliva para que no se peguen.
-
10
Añade el atún escurrido al pisto y mezcla.
-
11
Cocina 2–3 minutos más para que todo tome sabor.
-
12
Incorpora los espaguetis al pisto y remueve bien para que la salsa los impregne.
-
13
Sirve caliente, con un poco de queso rallado por encima.
