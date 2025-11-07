Pollo al Ras el Hanout con vasitos de arroz integral con chía Brillante

Una receta sencilla que te invita a viajar a través de los sentidos. El pollo se impregna del perfume del Ras el Hanout, una mezcla de especias marroquíes que despierta el paladar, ingredientes que podemos aprovechar de la receta del lunes. El arroz integral con chía Brillante ... aporta fibra, minerales y saciedad duradera, convirtiendo este plato en un combo ganador para comer equilibrado sin renunciar al sabor. Energía saludable garantizada para continuar el día a tope.

Truco para esta receta

Sobre el sofrito añade el ras el hanout y la cucharadita de jengibre rallado, mezcla hasta que suelte aroma.

Ingredientes Pollo (pechugas en dados o muslitos enteros) 1

1 Cebollas 2-3

2-3 Tomate triturado o natural al gusto

al gusto Ciruelas pasas 40 gr

40 gr Arándanos deshidratados 40 gr

40 gr Orejones 40 gr

40 gr sal al gusto

al gusto Jengibre rallado y 2 cdas de ras el hanout 2

2 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Vasito de arroz integral con chía Brillante 1

1 Caldo de pollo o verduras 1 l

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Pela y corta las cebollas en juliana. Corta el pollo si vas a utilizar piezas pequeñas. 2 En una sartén, dora el pollo con AOVE a fuego alto y aparta. Salpimenta. 3 Baja el fuego, añade la cebolla y rehoga hasta que esté tierna. 4 Sobre el sofrito añade el ras el hanout y la cucharadita de jengibre rallado, mezcla hasta que suelte aroma. 5 Incorpora el tomate triturado y sobre este las ciruelas pasas, los arándanos y los orejones; esto ayudará a que se hidraten. 6 Devuelve el pollo a la sartén, añade el caldo suficiente para cubrir y cocina 12 min a fuego lento. 7 Calienta el vasito de arroz integral con chía Brillante y sirve junto al pollo con su salsa.

