Pollo al Ras el Hanout con vasitos de arroz integral con chía Brillante

Una receta sencilla que te invita a viajar a través de los sentidos. El pollo se impregna del perfume del Ras el Hanout, una mezcla de especias marroquíes que despierta el paladar, ingredientes que podemos aprovechar de la receta del lunes. El arroz integral con chía Brillante ... aporta fibra, minerales y saciedad duradera, convirtiendo este plato en un combo ganador para comer equilibrado sin renunciar al sabor. Energía saludable garantizada para continuar el día a tope.
Truco para esta receta
Ingredientes
Pollo (pechugas en dados o muslitos enteros)
1
Cebollas
2-3
Tomate triturado o natural
al gusto
Ciruelas pasas
40 gr
Arándanos deshidratados
40 gr
Orejones
40 gr
sal
al gusto
Jengibre rallado y 2 cdas de ras el hanout
2
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
Vasito de arroz integral con chía Brillante
1
Caldo de pollo o verduras
1 l
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
1
Pela y corta las cebollas en juliana. Corta el pollo si vas a utilizar piezas pequeñas.
2
En una sartén, dora el pollo con AOVE a fuego alto y aparta. Salpimenta.
3
Baja el fuego, añade la cebolla y rehoga hasta que esté tierna.
4
Sobre el sofrito añade el ras el hanout y la cucharadita de jengibre rallado, mezcla hasta que suelte aroma.
5
Incorpora el tomate triturado y sobre este las ciruelas pasas, los arándanos y los orejones; esto ayudará a que se hidraten.
6
Devuelve el pollo a la sartén, añade el caldo suficiente para cubrir y cocina 12 min a fuego lento.
7
Calienta el vasito de arroz integral con chía Brillante y sirve junto al pollo con su salsa.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
