recetas brillantes

Pollo al Ras el Hanout con vasitos de arroz integral con chía Brillante

Incorpora la Chía a tu alimentación de forma sencilla con este vasito de Brillante con arroz integral, chía, quinoa, espelta y lino

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)

Pollo al Ras el Hanout con vasitos de arroz integral con chía Brillante
Pollo al Ras el Hanout con vasitos de arroz integral con chía Brillante gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Una receta sencilla que te invita a viajar a través de los sentidos. El pollo se impregna del perfume del Ras el Hanout, una mezcla de especias marroquíes que despierta el paladar, ingredientes que podemos aprovechar de la receta del lunes. El arroz integral con chía Brillante ... aporta fibra, minerales y saciedad duradera, convirtiendo este plato en un combo ganador para comer equilibrado sin renunciar al sabor. Energía saludable garantizada para continuar el día a tope.

