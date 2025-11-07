recetas brillantes
Lubina a la sal con ensalada de pera y gorgonzola
Una propuesta ligera y muy sofisticada, ideal para una comida especial sin complicaciones
Salud y elegancia en un mismo plato. La lubina cocinada a la sal conserva su jugosidad y todos sus nutrientes, ofreciendo un sabor puro y sin artificios. La acompaña una ensalada sorprendente, donde la dulzura de la pera se encuentra con el carácter del gorgonzola ... para lograr un equilibrio delicioso. Una propuesta ligera y muy sofisticada, ideal para una comida especial sin complicaciones.
Consejo para esta receta
Coloca los lomos en la plancha con la piel hacia abajo (si la conservas) y cocinalos.
Ingredientes
- lomos de lubina fresca 4
- limón (su zumo) 1
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
- Unas ramitas de perejil fresco al gusto
- Para la ensalada de pera y gorgonzola: peras firmes 3
- Queso gorgonzola (o azul suave) al gusto
- Rúcula o mezcla de hojas verdes al gusto
- Nueces al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Sal y pimienta negra al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Calienta una plancha o sartén grande a fuego medio-alto y añade unas gotas de aceite.
-
2
Seca bien los lomos de lubina con papel de cocina.
-
3
Salpimienta por ambos lados.
-
4
Coloca los lomos en la plancha con la piel hacia abajo (si la conservas) y cocinalos.
-
5
En un bol grande, mezcla la rúcula, las peras laminadas, el gorgonzola y las nueces.
-
6
Aliña con el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta.
-
7
Mezcla suavemente para no romper el queso. Reserva en frío.
-
8
Rocía con un poco de zumo de limón la lubina justo al retirarlos del fuego.
-
9
Coloca un lomo de lubina en cada plato y acompaña con una porción generosa de ensalada de pera y gorgonzola.
-
10
Decora con perejil fresco picado o unas gotas extra de aceite de oliva.
