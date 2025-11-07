Lubina a la sal con ensalada de pera y gorgonzola

07/11/2025 Actualizado a las 09:51h.

Salud y elegancia en un mismo plato. La lubina cocinada a la sal conserva su jugosidad y todos sus nutrientes, ofreciendo un sabor puro y sin artificios. La acompaña una ensalada sorprendente, donde la dulzura de la pera se encuentra con el carácter del gorgonzola ... para lograr un equilibrio delicioso. Una propuesta ligera y muy sofisticada, ideal para una comida especial sin complicaciones.

Consejo para esta receta

Coloca los lomos en la plancha con la piel hacia abajo (si la conservas) y cocinalos.

Ingredientes lomos de lubina fresca 4

4 limón (su zumo) 1

1 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto Unas ramitas de perejil fresco al gusto

al gusto Para la ensalada de pera y gorgonzola: peras firmes 3

3 Queso gorgonzola (o azul suave) al gusto

al gusto Rúcula o mezcla de hojas verdes al gusto

al gusto Nueces al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Calienta una plancha o sartén grande a fuego medio-alto y añade unas gotas de aceite. 2 Seca bien los lomos de lubina con papel de cocina. 3 Salpimienta por ambos lados. 4 Coloca los lomos en la plancha con la piel hacia abajo (si la conservas) y cocinalos. 5 En un bol grande, mezcla la rúcula, las peras laminadas, el gorgonzola y las nueces. 6 Aliña con el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta. 7 Mezcla suavemente para no romper el queso. Reserva en frío. 8 Rocía con un poco de zumo de limón la lubina justo al retirarlos del fuego. 9 Coloca un lomo de lubina en cada plato y acompaña con una porción generosa de ensalada de pera y gorgonzola. 10 Decora con perejil fresco picado o unas gotas extra de aceite de oliva.

