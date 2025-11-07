Sopa de boniato y garbanzos Ras el Hanout con vasito de arroz basmati Brillante

Una receta cálida y llena de vida que te transporta al corazón del Magreb sin salir de casa. Comenzamos una semana más con propuestas de nuestra nutricionista Belén Candau. En la receta del lunes, la cremosidad natural del boniato y la proteína vegetal de los ... garbanzos se fusionan con el aroma especiado del Ras el Hanout para crear una sopa reconfortante y equilibrada. Acompañada de arroz basmati Brillante, se convierte en un plato completo que te sacia, te nutre y te hace disfrutar de cada cucharada. Perfecta para esos días en los que te apetece un abrazo… pero en forma de comida.

Consejo para esta receta Incorpora los cubos de boniato y la pasta de tomate. Remueve bien para impregnar todo con las especias y sofríe un par de minutos. Ingredientes boniatos medianos 2

2 cebolla grande 1

1 dientes de ajo 2

2 zanahoria grande 1

1 bote de garbanzos cocidos 1

1 caldo de verduras 1l

1l cucharada de pasta de tomate o tomate concentrado 1

1 cucharadita y media de ras el hanout 1

1 cucharadita de comino molido 1/2

1/2 pizca de canela 1

1 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto Zumo de ½ limón 1/2

1/2 vasitos de arroz basmati Brillante 4 Así se prepara esta receta: Paso a paso 1 En una olla grande, calienta 2 cucharadas de aceite de oliva. Añade la cebolla y sofríe unos 5 minutos, hasta que esté transparente. Agrega el ajo, la zanahoria y las especias (ras el hanout, comino y canela). Cocina 2 minutos para que liberen su aroma. 2 Incorpora los cubos de boniato y la pasta de tomate. Remueve bien para impregnar todo con las especias y sofríe un par de minutos. 3 Añade el caldo vegetal y los garbanzos. Lleva a ebullición, reduce el fuego y deja cocer tapado unos 20–25 minutos, hasta que el boniato esté tierno. 4 Añade sal, pimienta y el zumo de limón al gusto. Si deseas una textura más cremosa, tritura una pequeña parte de la sopa con una batidora y vuelve a mezclarla con el resto. 5 Calienta cada vasito de arroz basmati Brillante siguiendo las instrucciones del envase 6 Coloca un vasito de arroz en cada plato o bol, vierte por encima la sopa caliente y decora con cilantro o perejil fresco. Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes. Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

