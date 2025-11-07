recetas brillantes
Boloñesa con pisto de verduras y puré de patatas
Todo el sabor casero de siempre, pero con una vuelta saludable que la hace perfecta para grandes y pequeños
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
La receta reconfortante que todos necesitamos de vez en cuando, reinventada de forma equilibrada. La tradicional salsa boloñesa se enriquece con más verduras, más color y más nutrientes, mientras que el puré de patatas aporta una textura suave y muy reconfortante. Todo el sabor casero ... de siempre, pero con una vuelta saludable que la hace perfecta para grandes y pequeños.
Consejo para esta receta
Añade el orégano o tomillo, mezcla bien y cocina 10–15 minutos a fuego medio-bajo hasta que espese. Ajusta de sal.
Ingredientes
- carne picada (ternera, cerdo, pollo o mixta) 200 gr
- taza de pisto de verduras sobrante (calabacín, berenjena, tomate, pimiento, cebolla…) 1
- diente de ajo picado 1
- cucharadas de tomate triturado 2-3
- vaso de vino tinto 1/2
- cucharadita de orégano o tomillo seco 1/2
- AOVE, Sal y pimienta al gusto
- patatas 500 gr
- vaso de leche caliente (unos 200 ml, ajustar según textura) 1
- cucharada de mantequilla o un chorrito de aceite de oliva virgen extra 1
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
En una sartén grande, pon un chorrito de aceite y sofríe el ajo picado a fuego medio.
-
2
Añade la carne picada, salpimenta y cocina
-
3
Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol (2–3 minutos).
-
4
Incorpora el pisto de verduras sobrante y el tomate triturado.
-
5
Añade el orégano o tomillo, mezcla bien y cocina 10–15 minutos a fuego medio-bajo hasta que espese. Ajusta de sal.
-
6
Pela las patatas y córtalas en trozos medianos.
-
7
Cuécelas en agua con sal durante 15–20 minutos, hasta que estén tiernas.
-
8
Escúrrelas y machácalas con un pasapurés o tenedor.
-
9
Añade la mantequilla (o aceite), mezcla, y ve incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr una textura cremosa. Corrige de sal.
-
10
En una fuente apta para horno, pon una capa de boloñesa. Cubre con el puré de patatas y espolvorea un poco de queso rallado por encima.
-
11
Gratina en el horno 10–15 minutos a 200 °C hasta que se dore la superficie.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete