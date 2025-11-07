Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor

recetas brillantes

Boloñesa con pisto de verduras y puré de patatas

Todo el sabor casero de siempre, pero con una vuelta saludable que la hace perfecta para grandes y pequeños

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)

Boloñesa con pisto de verduras y puré de patatas
Boloñesa con pisto de verduras y puré de patatas gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La receta reconfortante que todos necesitamos de vez en cuando, reinventada de forma equilibrada. La tradicional salsa boloñesa se enriquece con más verduras, más color y más nutrientes, mientras que el puré de patatas aporta una textura suave y muy reconfortante. Todo el sabor casero ... de siempre, pero con una vuelta saludable que la hace perfecta para grandes y pequeños.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app