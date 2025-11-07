Boloñesa con pisto de verduras y puré de patatas

La receta reconfortante que todos necesitamos de vez en cuando, reinventada de forma equilibrada. La tradicional salsa boloñesa se enriquece con más verduras, más color y más nutrientes, mientras que el puré de patatas aporta una textura suave y muy reconfortante. Todo el sabor casero ... de siempre, pero con una vuelta saludable que la hace perfecta para grandes y pequeños.

Consejo para esta receta

Añade el orégano o tomillo, mezcla bien y cocina 10–15 minutos a fuego medio-bajo hasta que espese. Ajusta de sal.

Ingredientes carne picada (ternera, cerdo, pollo o mixta) 200 gr

200 gr taza de pisto de verduras sobrante (calabacín, berenjena, tomate, pimiento, cebolla…) 1

1 diente de ajo picado 1

1 cucharadas de tomate triturado 2-3

2-3 vaso de vino tinto 1/2

1/2 cucharadita de orégano o tomillo seco 1/2

1/2 AOVE, Sal y pimienta al gusto

al gusto patatas 500 gr

500 gr vaso de leche caliente (unos 200 ml, ajustar según textura) 1

1 cucharada de mantequilla o un chorrito de aceite de oliva virgen extra 1

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 En una sartén grande, pon un chorrito de aceite y sofríe el ajo picado a fuego medio. 2 Añade la carne picada, salpimenta y cocina 3 Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol (2–3 minutos). 4 Incorpora el pisto de verduras sobrante y el tomate triturado. 5 Añade el orégano o tomillo, mezcla bien y cocina 10–15 minutos a fuego medio-bajo hasta que espese. Ajusta de sal. 6 Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. 7 Cuécelas en agua con sal durante 15–20 minutos, hasta que estén tiernas. 8 Escúrrelas y machácalas con un pasapurés o tenedor. 9 Añade la mantequilla (o aceite), mezcla, y ve incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr una textura cremosa. Corrige de sal. 10 En una fuente apta para horno, pon una capa de boloñesa. Cubre con el puré de patatas y espolvorea un poco de queso rallado por encima. 11 Gratina en el horno 10–15 minutos a 200 °C hasta que se dore la superficie.

