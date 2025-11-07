Hummus de boniato con brotes tiernos, tomate y pepino en pan de pita

Color, frescura y textura en una combinación irresistible. El hummus de boniato aporta esa cremosidad suave y dulce que enamora desde el primer bocado, mientras que los brotes tiernos, el tomate y el pepino añaden un contraste crujiente y refrescante. Todo ello dentro de ... un pan de pita que convierte esta receta en la aliada perfecta para una comida rápida, saludable y llena de nutrientes. ¡Una forma deliciosa de cuidar tu bienestar sin complicarte!

Consejo para esta receta

En un procesador de alimentos, coloca el boniato cocido, los garbanzos, el tahini, el ajo, el zumo de limón, el aceite de oliva, el comino y una pizca de sal.

Ingredientes boniato cocido 300 gr

300 gr bote pequeño de garbanzos cocidos 1

1 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) 2

2 diente de ajo pequeño 1

1 Zumo de ½ limón 1/2

1/2 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto cucharadita de comino molido 1/2

1/2 sal al gusto

al gusto Agua al gusto

al gusto panes pita 4

4 tomates 2

2 pepino 1/2

1/2 Un puñado de hojas verdes (rúcula, espinaca baby o mezcla) al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 En un procesador de alimentos, coloca el boniato cocido, los garbanzos, el tahini, el ajo, el zumo de limón, el aceite de oliva, el comino y una pizca de sal. 2 Tritura hasta obtener una textura cremosa. 3 Si queda demasiado espeso, añade un poco de agua o del líquido de los garbanzos hasta alcanzar la consistencia deseada. 4 Prueba y ajusta de sal o limón al gusto. 5 Calienta los panes pita en una sartén sin aceite o en el horno unos 2–3 minutos. 6 Abrelos ligeramente por un lado para rellenar tipo «bolsillo». 7 Unta una capa generosa de hummus de boniato en el interior,añade hojas verdes, rodajas de tomate y pepino. 8 A disfrutar!.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.