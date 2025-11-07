Suscribete a
Hummus de boniato con brotes tiernos, tomate y pepino en pan de pita

Todo ello dentro de un pan de pita que convierte esta receta en la aliada perfecta para una comida rápida, saludable y llena de nutrientes

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Color, frescura y textura en una combinación irresistible. El hummus de boniato aporta esa cremosidad suave y dulce que enamora desde el primer bocado, mientras que los brotes tiernos, el tomate y el pepino añaden un contraste crujiente y refrescante. Todo ello dentro de ... un pan de pita que convierte esta receta en la aliada perfecta para una comida rápida, saludable y llena de nutrientes. ¡Una forma deliciosa de cuidar tu bienestar sin complicarte!

Descarga la app