El restaurante Alcuza cierra sus puertas y se traspasa

Nuevo cierre en el sector hostelero de Sevilla. En este caso, en el barrio de San Bernardo y de un restaurante que se había asentado en la zona desde hacía bastante años. En concreto, se trata de Alcuza, que abrió sus puertas en ... 2007 y que ahora echa las persianas sin intención de continuar con este mismo concepto de negocio en otro lugar.

Guillermo Márquez fue el que fundó este restaurante, aunque en los últimos tiempos eran sus hijos, Guillermo e Iván, los que regentaban la marca. De hecho, abrieron otro negocio en 2023 pero, en esta ocasión, en pleno de Centro de Sevilla, en la calle Harinas concretamente y bajo el nombre de Alcuza Tapas.

El propio Guillermo Márquez ha confirmado a Gurmé que el motivo del cierre y traspaso es que ya lleva un tiempo jubilado y han decidido en la familia no continuar con el restaurante. Sin embargo, del mismo modo, ha explicado que, aunque Alcuza Tapas también llevaba un tiempo cerrado, recientemente lo han retomado sus hijos en la misma ubicación en la que se abrió, en la calle Harinas.

Más allá del cierre del restaurante Alcuza en sí, como se puede apreciar en su fachada también se traspasa el negocio y se vende tanto el local, de 290 metros cuadrados, como un almacén de 40 metros cuadrados.