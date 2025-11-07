Frittata de calabacines y pan integral

07/11/2025 Actualizado a las 09:48h.

Un plato nutritivo, fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día. Los huevos y el calabacín se combinan en una frittata esponjosa y ligera que aporta proteínas de calidad y una buena dosis de verduras. Acompañada de pan integral, suma fibra y saciedad ... para una comida completa y redonda. Una receta práctica, versátil y deliciosa para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer.

Consejo para esta receta

Ingredientes Pan integral troceado (sin corteza) 400 gr

400 gr Leche entera 400 ml

400 ml Ajos grandes 2

2 Huevos batidos 2

2 cdita Comino molido 1

1 Queso parmesano rallado 80 gr

80 gr Calabacines rallados 400 gr

400 gr Hojas de albahaca troceadas 10

10 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Precalienta el horno a 180 °C. 2 Mezcla el pan integral desmenuzado con leche en un cuenco y deja reposar 30 min para que se empape. 3 En un bol, bate los huevos con el ajo, comino, parte del parmesano, sal y pimienta. 4 Añade el pan escurrido e integra bien, 5 Ralla el calabacín y pica la albahaca, vierte sobre el bol mezclando con suavidad. 6 Engrasa una fuente, vierte la mezcla y hornea 20 min. 7 Espolvorea el resto del parmesano y hornea 20 min más, hasta que cuaje y se dore. 8 Deja reposar 5 min y sirve caliente.

