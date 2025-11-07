Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor

recetas brillantes

Frittata de calabacines y pan integral

Una receta práctica, versátil y deliciosa para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)

Frittata de calabacines y pan integral
Frittata de calabacines y pan integral gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un plato nutritivo, fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día. Los huevos y el calabacín se combinan en una frittata esponjosa y ligera que aporta proteínas de calidad y una buena dosis de verduras. Acompañada de pan integral, suma fibra y saciedad ... para una comida completa y redonda. Una receta práctica, versátil y deliciosa para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app