Frittata de calabacines y pan integral
Una receta práctica, versátil y deliciosa para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 10 al 16 de noviembre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Un plato nutritivo, fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día. Los huevos y el calabacín se combinan en una frittata esponjosa y ligera que aporta proteínas de calidad y una buena dosis de verduras. Acompañada de pan integral, suma fibra y saciedad ... para una comida completa y redonda. Una receta práctica, versátil y deliciosa para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer.
Consejo para esta receta
En un bol, bate los huevos con el ajo, comino, parte del parmesano, sal y pimienta.
Ingredientes
- Pan integral troceado (sin corteza) 400 gr
- Leche entera 400 ml
- Ajos grandes 2
- Huevos batidos 2
- cdita Comino molido 1
- Queso parmesano rallado 80 gr
- Calabacines rallados 400 gr
- Hojas de albahaca troceadas 10
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Precalienta el horno a 180 °C.
-
2
Mezcla el pan integral desmenuzado con leche en un cuenco y deja reposar 30 min para que se empape.
-
3
En un bol, bate los huevos con el ajo, comino, parte del parmesano, sal y pimienta.
-
4
Añade el pan escurrido e integra bien,
-
5
Ralla el calabacín y pica la albahaca, vierte sobre el bol mezclando con suavidad.
-
6
Engrasa una fuente, vierte la mezcla y hornea 20 min.
-
7
Espolvorea el resto del parmesano y hornea 20 min más, hasta que cuaje y se dore.
-
8
Deja reposar 5 min y sirve caliente.
