Regalos a los profesores: «No participar no sitúa a la familia en un lugar inferior, sino en la coherencia con su forma de educar»

Escucha las noticias de este miércoles 10 de diciembre
Yolanda Mendívil, terapeuta familiar, apunta que «al tener claro cuál es nuestra identidad y modelo, «cómo se hacen las cosas en esta familia», podemos sacar del foco «lo que hace el grupo» y ponerlo en «lo que necesita mi hijo para construir una relación sana con su profe»

Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

¿Regalos a los profesiones por Navidad sí o no? Este es un melón que muchos padres se esperan con temor a que alguien lo abra en el grupo de WhatsApp del colegio, mientras otros lo esperan con gran ilusión. El debate esta servido.

Yolanda ... Mendívil, terapeuta familiar acreditada por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar) y psicóloga, explica que muchos padres deciden hacer regalos a los profesores por estas fechas porque en esta época se despierta ese «espíritu navideño», que reconecta con sentimientos de amor, paz y solidaridad. «Se cambia la rutina de todo el año y se recuperan rituales con los que reafirmamos relaciones. Uno de esos ritos es el de reconocer el trabajo de los docentes, en los que hemos delegado buena parte de la educación de nuestros hijos. Es por esto que muchos padres, pueden sentir la necesidad de agradecer el trabajo que los profesores y los docentes hacen no solo a nivel educativo, sino también a nivel emocional«.

