Sorpresa en el CGPJ por el perfil político de los candidatos al Tribunal Constitucional: «Se han marcado dos 'lolas'»

El anuncio de los dos candidatos que ha propuesto el Gobierno para el Tribunal Constitucional ha pillado por sorpresa a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero no tanto por el hecho de que el Gobierno haya desvelado por fin sus nombres (algo que este bloque llevaba semanas pidiendo) sino por el perfil político del exministro Juan Carlos Campo y el de Laura Díez (ex director general de Presidencia). «Han metido a dos 'lolas'», apostilla un vocal en referencia al polémico nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Sin embargo, en este grupo conservador no se sienten concernidos por el movimiento que ha hecho el Ejecutivo y que enmarcan en una estrategia de presión con la que Sánchez intenta presentar sus debilidades como fortalezas: y es que la enmienda en la contarreforma con la que el pasado julio se levantó la prohibición de que el CGPJ pudiera nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional puso una fecha tope a estos nombramientos: el pasado 13 de septiembre. Se van a cumplir tres meses de ese ultimatum sin que los dos bloques hayan conseguido consensuar dos candidatos, algo necesario teniendo en cuenta que el nombramiento tiene que salir adelante con mayoría de tres quintos, es decir, con los votos de 11 de los 18 vocales que hoy lo conforman.

De momento, en el CGPJ siguen con su hoja de ruta y con el horizonte del Pleno del 22 de diciembre como la primera fecha en la que esos nombres podrían seguir adelante. O no, porque la insistencia de los progresistas en el nombre de José Manuel Bandrés (sin contemplar la posibilidad de que sea sometido a votación también el también progresista Pablo Lucas) puede encallar el avance de las negociaciones y mientras no estén los cuatro nombres sobre la mesa (los dos del Gobierno y los dos del CGPJ) la renovación del tercio del Tribunal no será posible. Cuestión distinta es que el Ejecutivo intente forzar la entrada de sus dos magistrados en una renovación de un sexto que la Constitución no contempla y de la que no hay precedentes de un plácet en el Tribunal Constitucional.

Nueva reunión

De momento, está previsto que los negociadores de ambos grupos se vuelvan a ver las caras este miércoles porque, como reconocen fuentes del bloque conservador, se ha abierto «otro escenario» en el que hay que evaluar los perfiles de sus candidatos en base a los propuestos por el Ejecutivo.

Respecto al bloque progresista, vocales consultados por ABC señalan que se han enterado de los nombres del Gobierno este mismo martes, pero tampoco les «sorprende» que el Ejecutivo los haya anunciado ya porque lleva tiempo esperando para hacerlos coincidir «más o menos en el tiempo» con los del Consejo. En este grupo recuerdan que llevan mucho tiempo ya a vueltas con la renovación y no les «extraña» que el Ejecutivo haya perdido la paciencia al constatar las trabas de los conservadores .