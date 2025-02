Resultados elecciones, en directo: Feijóo es el ganador, posibles pactos, escaños por partido, reacciones y última hora hoy

Sigue en directo las elecciones, con los resultados, quién ha ganado, los escaños obtenidos por el PP, PSOE, Vox, Sumar y el resto de partidos, los posibles pactos entre los bloques de izquierda y derecha, la posible repetición electoral y las reacciones de Feijóo, Pedro Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz al resultado de las urnas.

16:59 Vox cancela la reunión con el PP en Murcia y exige su entrada en el Gobierno de la Región Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, dice que la vicepresidencia del Ejecutivo «garantiza» el cumplimiento del acuerdo.

16:22 Aragonès presiona a Junts: «Las circunstancias nos dan una segunda oportunidad, aprovechémosla» El presidente de la Generalitat asegura que la negociación con el PSOE se «abordará con calma y discreción», mientras Illa renuncia a valorar el resultado del 23J.

15:53 Nicolás Redondo y otros socialistas piden a PSOE y PP un gran acuerdo para que «España no dependa de Puigemont» El ex secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros, en representación de un grupo de veteranos militantes y exdirigentes del PSOE agrupados en el colectivo Fernando Giner de los Ríos, ha solicitado este miércoles a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo un gran acuerdo después de las elecciones del domingo para que «España no dependa de Puigdemont [Carles]».

15:18 Ayuso defiende a Feijóo: «No se le puede aplaudir un día y al siguiente tirarlo por un puente. No somos podemitas» La presidenta del PP de Madrid avisa de que el líder socialista aprovechará este mes de agosto para intentar evitar que el popular se presente a la investidura.

14:43 El PP insiste en ir a la investidura y presentar candidatura a presidir el Congreso Cuca Gamarra cree que el PSOE no puede permitirse una investidura negociada con un prófugo de la Justicia.

14:06 Día de despedidas en el Congreso: Inés Arrimadas y Pablo Echenique, en el adiós Una de las jornadas más extrañas que se vive en el Congreso de los Diputados es la reunión de la Diputación Permanente —el órgano que aprueba cuestiones urgentes cuando las Cortes están disueltas o en periodos inhábiles— después de que se hayan celebrado ya las elecciones generales para elegir el nuevo Parlamento. Este miércoles ha llegado ese día y entre los asistentes se mezcla la sensación de algunos de 'volver al cole' tras un parón por la campaña con la de otros que se despiden del trabajo que han desempeñado los últimos cuatro años.

13:25 Vox y PP, a palos en Murcia El PP de Murcia y Vox se acusan mutuamente de querer una repetición electoral. Joaquín Segado, portavoz popular en la Asamblea, critica que los de Abascal ni siquiera se quieran sentar a hablar de propuestas mientras Rubén Martínez Alpañez, viceportavoz de Vox, dice que la vicepresidencia en el Gobierno no es negociable, pero se abre a hacerlo con el resto de consejerías (2) que habían exigido en su petición oficial, hecha durante la investidura fallida de Fernando López Miras.

12:13 El PSOE ve allanado el camino para que Feijóo se estrelle y Puigdemont haga presidente a Sánchez El ministro Félix Bolaños decreta «prudencia» en las negociaciones para no contestar sobre las concesiones a Junts. Informa Mariano Alonso.

11:46 Vox afirma que no será un obstáculo para la investidura si Feijóo consigue «convencer al PSOE bueno» El diputado de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que su partido no sería un obstáculo para la investidura de Feijóo si el líder del PP consigue convencer al «PSOE bueno». Sin embargo, ha añadido que lo ve complicado porque él no lo conoce.

11:05 Pablo Echenique dice adiós al Congreso con una última crítica y volverá al CSIC El portavoz de Unidas Podemos reprocha al Parlamento no haber mandado «un mensaje claro sobre la participación política de las personas con discapacidad en condiciones de no discriminación».

10:36 El PSOE quiere frenar la designación de senadores con procesos judiciales abiertos Esta petición se produce después de conocer los nombres de los senadores de CC, Javier Armas de AHI por El Hierro, y Pedro San Ginés, ambos con casos abiertos.

10:00 Fotogalería: Pedro Sánchez, presenta en la inauguración de las Galerías de las Colecciones Reales Otras personalidades políticas como José Luis Martínez Almeida o los ministros Bolaños e Iceta. El presidente del Gobierno no realizó ninguna declaración sobre los resultados del 23J

09:02 Los mapas que muestran lo que los demás mapas de las elecciones ocultan Más allá de los resultados por municipios, otras representaciones diferentes desvelan aspectos diferentes del reparto de votos: zonas más o menos pobladas, cambios bruscos de orientación de voto, difuminación de las fronteras ideológicas, traducción en escaños



Por Luis Cano.

08:03 Carlos Mazón aprueba los nombramientos del segundo escalón del Gobierno valenciano El Pleno del Consell ha aprobado este martes en sesión extraordinaria el decreto que establece la nueva estructura orgánica del Gobierno valenciano que preside el popular Carlos Mazón. Según la consellera y portavoz del Consell, Ruth Merino, el nuevo texto legal «optimiza el uso de los recursos públicos, constituye un Gobierno estable y eficaz al servicio de todos los valencianos y supone un ahorro de 1,6 millones de euros anuales».

07:01 Sumar ignora el ataque de Podemos pero indica que triplican los datos de Belarra del 28M En Sumar prefieren no entrar en una dinámica de reproches e ignorar los ataques de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que el lunes culpó a Yolanda Díaz de provocar una pérdida de 700.000 votos por vetar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, e «invisibilizar» a su partido.



Informa Gregoria Caro

06:41 Editorial | Vox ante el espejo El 23J, la formación de Abascal perdió 19 diputados, cayendo especialmente allí donde ha gobernado. Les corresponde, por tanto, hacer una autocrítica realista. Editorial de ABC.

22:28 El PP se divide en su diagnóstico sobre si debió confrontar más con Vox o ignorarlos El PP busca ya reponerse del duro golpe que ha supuesto un resultado electoral muy lejos de las expectativas. «Todavía estamos en shock». «La sensación es de desconcierto». «Hay mucha incertidumbre». «Nos tenemos que levantar». Así está el PP. No alcanzar el Gobierno no estaba dentro del radar de un partido que ahora busca explicaciones. Y lo cierto es que en un punto fundamental las argumentaciones se bifurcan: ¿Qué hemos hecho y qué debemos hacer con Vox?. Informa Víctor Ruiz de Almirón

21:31 La elección de la Mesa del Congreso, primera prueba para el nuevo pacto Frankenstein Los partidos políticos se preparan para la XV Legislatura con la incertidumbre de si, como ha sucedido en las dos últimas ocasiones, es necesaria una repetición electoral para dilucidar el bloqueo que puede haber dibujado, otra vez, el resultado de los comicios generales. El 17 de agosto, fecha en la que se constituyen las Cortes, es el primer día marcado en rojo en el calendario. Los diputados elegirán al presidente del Congreso, en una primera votación que arrojará luz sobre el devenir de los próximos meses. Informa Juan Casillas Bravo

20:58 La zona cero del voto a Feijóo en Madrid: un 76,6 por ciento de apoyos en La Moraleja La derecha suma un 94,8 por ciento en el colegio electoral del barrio más rico de Alcobendas.

20:20 Puigdemont fija la exigencia a Sánchez: «Compromiso claro» para el referéndum de independencia La asociación que preside el expresidente autonómico catalán anima a Junts y ERC a «avanzar conjuntamente y de forma irreversible hacia la proclamación de la República catalana»

19:41 Curbelo (ASG) ve la coalición PP-PSOE como «salida» al bloqueo del 23J Argumentó que en la búsqueda de consensos no deberían ser descartables acuerdos entre las dos principales formaciones políticas, como en Alemania

19:08 El Gobierno evita confrontar con Junts pero le advierte: «En Cataluña solo cabe el marco constitucional» La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que «a tenor» del resultado electoral «en Cataluña eso ha gustado».

18:42 El BNG avisa a Sánchez que no apoyará gratis una investidura: «Vamos a ser muy exigentes» La portavoz Ana Pontón remarca que cuentan con un «escaño decisivo», que «va a tener un papel importante en la legislatura».

18:04 Jorge Azcón abre las puertas del gobierno a Vox en Aragón en pleno debate interno del PP El popular, que descarta que haya nuevas elecciones en la región, retoma hoy las negociaciones para formar Gobierno

17:36 Carrizosa abre la puerta a que CS se presente si hay repetición electoral: «Estamos preparados» El líder de la formación naranja en Cataluña aboga por un pacto de Estado con PP y PSOE: «Quien podría propiciar este pacto de Estado es una fuerza política de centro, nunca Vox, Sumar o los nacionalismos extremos»

17:05 Feijóo hablará con el resto de partidos para intentar formar Gobierno pese al portazo del PNV El líder y candidato del PP dice que «sería un inmenso error» que en España gobernasen «los independentistas»

16:36 La derecha choca por quinta vez con su fractura Desde las elecciones de 2015, el bloque del PSOE, su partido a la izquierda y los independentistas tienen mayoría absoluta, mientras la derecha se queda en la orilla con diferentes fórmulas.

15:59 El PNV acaba de raíz con las posibilidades de Feijóo de llegar a La Moncloa El líder popular amarra la unidad interna, reivindica su victoria y apuesta por intentar una investidura para la que se queda sin opciones antes de empezar.

«Feijóo o Sánchez. ¿Lo decidimos a shootous?»: Piqué aprovecha el 23J para para promocionar la final de la Kings League El torneo que impulsó junto a Ibai Llanos vivirá este sábado sus partidos más decisivos en el Cívitas Metropolitano, y Piqué ha aprovechado la inestabilidad tras las elecciones para poner una lona promocional.

14:56 Otegi abre contactos con el PSOE para apoyar una investidura de Sánchez «sin líneas rojas» El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que su formación ya ha hablado «con alguien» del PSOE tras las elecciones generales del pasado domingo, y ha asegurado que ellos tienen «predisposición» a hablar con el fin de «entablar y articular en las próximas semanas una solución» a la «difícil aritmética» para que haya un Gobierno en el que «no esté la derecha reaccionaria» de PP y Vox.

14:11 Tezanos presume de haberse acercado «mucho» a los resultados del 23J aunque daba ganador a Sánchez El último sondeo flash dio ganador a PSOE, con 1,4 puntos más que al PP, y a Sumar de tercera fuerza con el 14,9, seguida de Vox con el 11,8.

13:30 Podemos se revuelve contra Díaz para lanzar la negociación y exigir ministerios Se acabó la tregua, si alguna vez la hubo. Ayer, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arremetió contra Yolanda Díaz y los resultados de Sumar en un mensaje grabado desde la sede del partido. Informa Gregoria Caro

«Feijóo no entiende la democracia española» Yolanda Díaz pide a Feijóo que no intente una investidura sin garantizar que va a tener los apoyos necesarios, y que deje al lado progresista que haga su trabajo.

13:20 Conformación de un nuevo gobierno de coalición «En democracia todas las fuerzas son imprescindibles, hay que alcanzar acuerdos, dialogar, eso es la política», ha remarcado. Preguntada sobre las peticiones de Junts, la vicepresidenta afirma que «todas las formaciones pedirán de lo que desean y luego, como todo, las negociaciones se van aclimatando», animando a llevar las negociaciones con «discreción»

13:11 Conversaciones a diario con Sánchez Díaz ha confesado que habla con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «todos los días». «Desde Sumar vamos a negociar sobre los contenidos, hemos estado tres años y medio diciendo que había que cuidar la coalición y lo he hecho. Vamos a gobernar mejor, España quiere más derechos», ha expresado durante una entrevista en La Sexta la también ministra de Trabajo.

13:06 Yolanda Díaz: «Habrá gobierno progresista» La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha difundido un mensaje de tranquilidad, afirmando que «habrá gobierno progresista». «Las urnas han hablado y han dicho que no quieren un Gobierno de PP y Vox», ha expresado, insistiendo en que «España ha frenado a la ultraderecha».



13:00 Feijóo insiste: hablará con todos los grupos desde la semana que viene Alberto Núñez Feijóo ha acudido a Santiago para celebrar el Día de Galicia y ha expresado su intención de intentar la investidura. «Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista la misma noche socialista me propuso hablar tras el recuento del voto CERA, y entiendo que los primeros días de agosto hablaremos con la segunda fuerza política, que es el PSOE para darle a España lo que ha elegido en las urnas. Decir que no se tienen apoyos por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y CC están en la mejor disposición, y la próxima semana hablaré con PSOE y Vox», ha dicho ante los medios.

12:53 Isabel Rodríguez sobre posibles cambios con el voto CERA «El resultado electoral es el que es. Lo que ha manifestado la ciudadanía en las urnas es un rechazo a la conformación de los que proponían involución y retroceso. Eso no lo alteraría uno o dos escaños».

12:46 Isabel Rodríguez, sobre las peticiones independentistas «En Cataluña y en el resto de España solo cabe el marco constitucional, y a tenor del resultado en Cataluña eso ha gustado», zanja al respecto

12:46 Isabel Rodríguez esquiva las respuestas sobre las negociaciones «La democracia tiene sus plazos, sus hitos, y sin duda uno importantísimo es la jornada electoral. El siguiente es el recuento del voto CERA, y después los diputados tenemos que tomar nuestras credenciales, constituirse la mesa de la Cámara... Hay que dar tiempos a estos hitos. Es muy importante lo que se produjo el pasado domingo. El presidente del Gobierno convocó estas elecciones para ver qué rumbo tenía que tomar la democracia española y está claro que el mensaje que han enviado es de seguir con los avances y no a los retrocesos»

12:42 Isabel Rodríguez, sobre la reedición del Gobierno de coalición La ministra portavoz del Gobierno en funciones esquiva las preguntas sobre la reedición del Gobierno de coalición y simplemente destaca la participación. Además, confirma que no habrá despacho oficial entre el Rey y Pedro Sánchez en Marivent sino una reunión ordinaria.

12:33 Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Isabel Rodríguez comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros en funciones.

12:16 ERC entra en la diputación de Barcelona 48 horas después del 23J Solo 48 horas después del 23J, ERC ha anunciado que se incorpora al gobierno de la Diputación de Barcelona, hasta ahora formado por PSC, los comunes y dos diputados que se presentaron con Junts en las elecciones locales del 28M. En un comunicado, ERC ha informado del nuevo pacto a cuatro en la institución provincial defendiendo que esta institución es “un fiel reflejo de la pluralidad política” en la provincia de Barcelona. Los de Oriol Junqueras gestionarán las áreas de Buen Gobierno, Transparencia y Participación; Feminismos e Igualdad; Educación; y Comercio y Consumo.

11:52 El Gobierno ya está en funciones: estas son las competencias que puede desarrollar Desde este martes, el Gobierno ya se encuentra en funciones. Casi 48 horas después de conocer el resultado de las elecciones generales del 23J, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cese de todos los miembros que conforman el Ejecutivo: tanto de su líder, Pedro Sánchez, como de todo su Consejo de Ministros.

11:21 Otros líderes de Junts, pendientes de la Justicia por delitos de corrupción y el 'procés' Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, protagonistas de este lunes poselectoral, no son los únicos líderes de Junts que tienen cuentas con la Justicia. La formación del expresidente catalán vive una situación peculiar, con Míriam Nogueras como portavoz en el Congreso, Puigdemont como 'líder espiritual' desde Bruselas y Laura Borràs como presidenta de facto pero sin cargo en el Parlamento regional, cuya presidencia tuvo que dejar tras ser condenada por prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

10:43 Sánchez permite que Sumar se encargue de negociar el apoyo de Puigdemont Yolanda Díaz designa a Jaume Asens para pactar los términos con Junts, que exige «un referéndum acordado y vinculante» en Cataluña

10:04 Otegi se entrega a Sánchez mientras el PNV sube el precio a un año de las elecciones vascas El País Vasco celebra elecciones en 2024 y Bildu quiere asegurarse de que tendrá el apoyo del PSOE si lo necesita.

09:45 «El PP no puede garantizar al gobernabilidad» María Jesús Montero ha insistido en que el PP «no puede garantizar la gobernabilidad de nuestro país». «Los ciudadanos quieren un Gobierno progresista y vamos a trabajar por esa mayoría. Todo tiene su forma y estamos en las primeras horas de las lecturas del resultado», ha remarcado.

09:30 «Partido constitucionalista» Montero ha afirmado que «los ciudadanos tiene absoluta confianza en que el PSOE sabe articular consensos». Preguntada sobre las recientes declaraciones de Junts, que piden referéndum y amnistía, la socialista afirma que su partido «siempre ha sido claro». «Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cosa que abordemos tiene que estar en ese marco», ha explicado.

09:15 María Jesús Montero, en la SER La número dos del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha manifestado que ahora «lo primero» es la constitución de las Cortes generales. «Cada cosa tiene su tiempo y ahora corresponde la conformación del Congreso», ha expresado, a lo que ha añadido que de cara a una investidura «para llegar a buen puerto, necesitan discreción».

09:03 Editorial ABC | Una consulta ilegal e inasumible La exigencia de Puigdemont de que Sánchez autorice un referéndum separatista vinculante ni es legal ni es asumible. Pagar ese peaje para gobernar causaría un destrozo constitucional. Lee el editorial completo, aquí.

08:02 NC advierte del bloqueo y ve «probable, que no deseable» unas segundas elecciones Nueva Canarias, que tuvo un escaño intermitente toda la noche finalmente no tendrá representación en las cámaras.

07:05 Felipe VI se enfrenta a una nueva situación inédita en democracia Después de las elecciones generales es cuando el papel constitucional del Rey tiene más visibilidad. Y más todavía en un contexto como el que dejó la noche del 23J: con Feijóo como ganador pero con Sánchez resistiendo. El candidato socialista tiene la oportunidad de seguir en el Gobierno si pacta con los grupos independentistas. Felipe VI volverá a vivir tras estos comicios una nueva situación inédita en su reinado y en los más de cuarenta años que España vive en una democracia.

06:04 Podemos se revuelve contra Díaz para lanzar la negociación y exigir ministerios Se acabó la tregua, si alguna vez la hubo. Ayer, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arremetió contra Yolanda Díaz y los resultados de Sumar en un mensaje grabado desde la sede del partido.

01:04 'Pinchazo' de la ANC para exigir a los partidos independentistas el bloqueo del Congreso Escasa afluencia a la concentración independentista en el centro de Barcelona para exigir que ERC y Junts debilitasen al Estado.

23:55 Los socialistas portugueses felicitan al PSOE por el resultado electoral El Partido Socialista (PS), que gobierna Portugal, ha felicitado al PSOE por los resultados de las elecciones de este domingo. "¡No pasarán!", ha publicado en castellano en su mensaje en Facebook el portavoz del grupo en la Asamblea de la República, Eurico Brilhante Dias. "El voto es el arma del pueblo y una vez más: las encuestas no son las elecciones", ha añadido. Sin embargo, el primer ministro luso y líder del PS, António Costa, no ha realizado ningún comentario, ni tampoco ha reaccionado el PS en sus redes sociales. Por su parte, el conservador Partido Social Demócrata ha resaltado los "vientos de cambio" por la victoria del PP. Informa Europa Press.

22:58 Así se votó el 23J en las calles de las sedes de los partidos: sólo un barrio es fiel a sus colores Génova, Ferraz, Larra, Bambú... las formaciones políticas no siempre son profetas ante sus vecinos. Los populares son los más votados, con diferencia, en los cuatro barrios.

22:08 Ortuzar trasalada del 'no' del PNV a Feijóo El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, ha telefoneado esta noche al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien había tratado de contactarle previamente a lo largo del día de hoy. Ortuzar ha trasladado a Núñez Feijóo la negativa de EAJ-PNV a iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura como presidente del Gobierno español, decisión acordada en la reunión que el EBB ha mantenido este mediodía.

Reaparece Ciudadanos para presentarse como alternativa Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos, ha reaparecido en un vídeo para presentarse como alternativa a los partidos que sí concurrieron el 23J y plantear que, si se da la repetición electoral, podrían presentarse.

21:32 El voto exterior puede darle un escaño al PP y encarecer la investidura del PSOE Obligaría a Junts a dar el sí a Sánchez en lugar de una hipotética abstención, porque el bloque de la derecha sumaría un escaño más.

21:08 «Los electores de izquierda que se quedaron en casa en mayo han votado ahora por miedo a Vox» Narciso Michavila, presidente de GAD 3, admite que detectó cambios en los últimos días pero que no calibró la importancia del voto útil.

20:31 Macarena Olona supera a Falange el 23J por solo 300 votos La noche electoral constató el sonoro fracaso de Caminando Juntos, el partido de Macarena Olona, que apenas obtuvo en toda España 5.482 votos. Falange Española de las JONS, que sigue presentándose, consiguió 5.104.

20:12 Contactos entre Pedro Sánchez y Puigdemont sobre un «indulto anticipado» «No me constan contactos entre Puigdemont y Pedro Sánchez. Sobre el indulto anticipado nos ha quedado claro que no hay que buscar una solución personal sino política sobre el conflicto. Sobre el traspaso de competencias, es una cuestión que hemos puesto sobre la mesa y podría servir para resolver el conflicto».

20:09 Unidad en Junts en torno a lo que pidan a Pedro Sánchez «El posicionamiento es el mismo que hemos anunciado en campaña electoral y no hay nada para pensar en cambiarlo. No debería sorprender a nadie porque llevamos defendiéndolo siempre. Los tres ejes que ponemos son los mismos desde siempre: espacio común y estrategia independentista, frente común en Madrid de los independentistas, y que la negociación posible entre Cataluña y España tiene que girar en torno a la amnistía y la autodeterminación. La judicialización no ha tenido los efectos que pregonaban. Hay miles de encausados aún y desde Junts tendemos la mano para liderar esta nueva estrategia del independentismo».

20:07 Autocrítica por los malos resultados «No somos lo mismo (que CiU). Ejercemos autocrítica, pero Junts ha concurrido en una dificultad notable a unas elecciones convocadas con cierto oportunismo del señor Pedro Sánchez, y aparte de la autocrítica, hemos tenido una capacidad de resilencia que es destacable»

20:06 La orden de la fiscalía contra Puigdemont «Quizá es el primer gesto que hace Pedro Sánchez para garantizar la gobernabilidad... Es curioso que la Fiscalía ordene el arresto del president Puigdemont».

20:05 Repetición de elecciones «No estamos en el escenario de la repetición de elecciones. La aritmética parlamentaria brinda al independentismo una posición de fuerzas, en un contexto muy españolizado y donde se ha visto que con una apuesta como la de Junts, más allá del eje izquierda-derecha, nos ha permitido tener esta posición e incidir en la fuerza que reclamamos. La fuerza que tendremos en Madrid queremos ejercerla con el resto de fuerzas»

20:02 «La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, que lleva mucho tiempo huyendo» «Tenemos que plantear qué está dispuesto a hacer, dar y negociar Pedro Sánchez para que le demos nuestro apoyo. La pelota está en el tejado del señor Sánchez, que lleva mucho tiempo huyendo. En estos años no se ha hecho ninguna propuesta desde los socialistas para resolver este conflicto y que está en primera línea»

20:00 Contactos con los socialistas «No nos constan contactos oficiales con el PSOE. Estaremos atentos a lo que diga Pedro Sánchez cuando venga a dar su propuesta para convencer al resto de formaciones políticas. Contra Cataluña no se puede gobernar, porque no hay estabilidad en el gobierno español. Los que están pregonando que el conflicto entre Cataluña y España está resuelto se encuentran con portadas que dicen lo contrario y con el president Puigdemont».

19:59 Cataluña, determinante para «frenar a la extrema derecha» «Queremos acabar con el conflicto entre España y Cataluña. Queremos ser muy claros: desde Cataluña nos hemos comportado como nadie para frenar a la extrema derecha. También ha habido muchos votos que se han ido a los socialistas y otras como Sumar que han sabido frenar a la extrema derecha, pero son votos prestados del 80% que buscan la autodeterminación»

19:56 Junts dará su apoyo a cambio de autodeterminación y amnistía «Junts no investirá a Pedro Sánchez a cambio de nada. Negociaremos en base a dos grandes hechos: autodeterminación y amnistía»

19:54 Junts pide unidad de los independentistas Junts celebran ser determinantes tras el 23J: «Es el momento de la unidad independentista. Tendemos la mano a ERC, la CUP y demás fuerzas independentistas»

19:49 Ana Oramas (CC) planta a Feijóo La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha rechazado que su formación vaya a apoyar una "investidura fantasma" del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y tampoco un gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez que dependa de "los que no creen" en España, en referencia a los independentistas de Junts.

19:35 Pendientes de Junts El partido de Carles Puigdemont puede ser clave en la gobernabilidad del país, por lo que su rueda de prensa puede dejar entrever cuáles van a ser sus líneas de trabajo.

19:03 Los barones avalan a Feijóo para intentar la investidura y volver a ser candidato si hay repetición electoral Los principales barones del PP avalan la intención de Alberto Núñez Feijóo para liderar un proceso de negociaciones para presentarse a una investidura. Y defienden también su continuidad como candidato y líder del partido si en ese proceso no se alcanza un Gobierno y el país se forzado a una repetición electoral. Cada uno con su estilo, pero en esa dirección se han pronunciado los cuatro presidentes autonómicos más veteranos del PP a su llegada la reunión de la Junta Directiva Nacional: Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno, Fernando López Miras e Isabel Díaz Ayuso. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

18:30 EE.UU. asegura que trabajará de forma estrecha con «cualquier gobierno» que se forme en España Fuentes del Departamento de Estado afirman que el país «está preparado» y que tiene «ganas de seguir trabajando estrechamente para avanzar en intereses compartidos».

18:03 Feijóo contacta ya con Vox y PNV ante el previsible rechazo de Sánchez El presidente del PP ha intercambiado ya mensajes con Pedro Sánchez y volverán a hablar cuando se termine de contar todo el voto extranjero.

18:01 Feijóo: «El momento político exige altura de miras, sentido de Estado y dar lo mejor de nosotros mismos» «El momento político exige altura de miras, sentido de Estado y dar lo mejor de nosotros mismos. Los españoles tienen mi palabra y nuestro compromiso de que estaremos a la altura de la confianza y al responsabilidad que ha salido de las urnas. No podía ser de otra manera. Seguimos trabajando»

18:00 Feijóo habla de «victoria electoral incontestable» «Haremos lo que esté en nuestra manos y más para lograrlo. Soy consciente de la enorme dificultad de este objetivo, pero desde que lidero el PP sabía que iba a ser un reto, sabía que ofrecer este cambio no era fácil y menos en 15 meses. No voy a renunciar a lograrlo. No podemos anunciar la victoria absoluta que nos hubiera gustado, pero nos sentimos honrados por la victoria electoral incontestable que hemos logrado».

17:58 Feijóo: «El nuevo gobierno saldrá de un acuerdo entre partidos que pueden pensar distinto, pero que tengan como objetivo común» «España necesita un Gobierno con capacidad de afrontar las incertezas económicas, para abordar las reformas del Estado como la financiación económica, el agua, las pensiones, el reto demográfica, la Sanidad, el saneamiento de las cuentas públicas. Y la capacidad para ofrecer diálogo y reencuentro entre los españoles. Saldrá de un acuerdo entre partidos que pueden pensar distinto, pero que tengan como objetivo común el desarrollo común económico, social e institucional. España no puede permitirse alianzas a la contra ni bloqueos. Las urnas nos han dicho que debemos romper los bloques políticos con acuerdos, con una mayoría para desbloquear el país y ser coherentes con el mandato de las urnas»

17:56 Feijóo: «La opción de la coalición de los perdedores es implanteable» «La opción de la coalición de los perdedores, con más exigencias y presencia de los independentistas, sería un escenario implanteable. Sánchez necesitaría más partidos que nunca. Bildu y ERC ya han advertido que subirán el precio, y el concurso de un partido liderado por un prófugo de la Justicia española. No parece lógico ni planteable que en un momento de subida de los grandes partidos de Estado, en un momento en el que los partidos nacionales sumamos 322 diputados y en el que el independentismo tiene mucho menos que en la anterior legislatura, Sánchez le ofrezca más poder para condicionar el Gobierno, erosionar las instituciones y avanzar en la quiebra de la nación»

17:52 No al bloqueo «Creo que el bloqueo es un escenario indeseable para nuestro país, más en un momento en el que ostentamos la presidencia de turno del Consejo. No sería aceptable que desde la irrupción de Sánchez en la política española, en cada ciclo electoral, estemos condenados siempre a la repetición de las elecciones. El resultado electoral permite poner en marcha una legislatura, un Gobierno y trabajar por la gobernabilidad de nuestro país. Mi deber es liderar las conversaciones para formar un Gobierno en España. Lo haremos desde el respeto a la voluntad mayoritaria, sin apriorismos ideológicos, con respeto absoluto a la Constitución, a la dignidad de las instituciones y a nuestra nación.».

17:50 Feijóo: «No seremos rehenes de nadie» «No seremos rehenes de la voluntad de nadie, tampoco del candidato socialista Sánchez. Si el señor Sánchez no acepta el diálogo, exploraremos todas las vías para conseguir un gobierno estable»

17:49 Tres escenarios: gobernar el que ganó, el bloqueo o mayoría alternativa con populistas e independentistas «Tenemos tres escenarios posibles: que se permita gobernar a quien ha ganado las elecciones, el bloqueo y el tercero que a todos los que han perdido que exploren una mayoría alternativa con el apoyo tácito o explícito de los partidos populistas y los independentistas».

17:47 Primeros apoyos y contactos de Feijóo «Ha habido contacto con el candidato del PSOE, a petición suya a expensas del voto CERA, con el líder de UPN, que me ha confirmado su apoyo ante una hipotética investidura, así como el presidente de CC, que ha ido por el mismo camino. Con el presidnete del PNV, que espero ampliar en los próximos días. Con el presidente de Vox, del mismo modo hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana también con el planteamiento de apoyar el cambio de un gobierno sanchista».

17:45 Feijóo lanza un dardo a las encuestas «Con la misma intensidad que fallaron las encuestas, no hemos alcanzado todas las expectativas. No me arrepiento exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conforman ganar por menos. He mostrado estos meses el convencimiento más firme en una España que requiere un cambio. Necesita moderación, no depender de minorías radicales ni indepdentistas... Como líder del partido ganador, he mantenido contactos con distintas formaciones políticas».

17:43 Habla Feijóo ante la ejecutiva: «El PP ha vuelto a ganar las elecciones» Tras los agradecimientos a los alcaldes, el presidente del PP ha recordado que «el PP ha vuelto a ganar las elecciones». «Hoy se reúne aquí el primer partido de España después del 28M y confirmado hoy mismo. En estos meses dije que diría la verdad, sea dulce o amarga. Los datos dicen que hemos crecido en 3 millones de votos, 47 escaños y amplia mayoría absoluta en el Senado clave para la gobernabilidad y el mayor crecimiento de votos en nuestra historia en elecciones. Era un resultado que parecía imposible».