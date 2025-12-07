Uno de los mercadillos navideños más bonitos está a tan solo 20 minutos de Sevilla y la entrada es gratuita

La Navidad empieza a notarse en Sevilla, entre otros aspectos, con la puesta en marcha de los clásicos mercadillos navideños. Los clásicos ya están funcionando, en espacios como Nervión Plaza, la Alameda o las Setas, donde cada año se montan puestos de ... artesanía, decoración y comida que se han convertido en una parada habitual para muchos sevillanos en estas fechas.

Pero más allá de la ciudad, hay una opción que merece especialmente la pena. Y es que, a tan solo 20 minutos de Sevilla se encuentra uno de los mercadillos navideños más bonitos de la zona, cuya entrada es totalmente gratuita.

Uno de los mercadillos navideños más bonitos de Sevilla se encuentra en el Cortijo Torre de la Reina

A pocos minutos de Sevilla, en Guillena, el histórico Cortijo Torre de la Reina vuelve a convertirse en escenario de uno de los mercadillos navideños más especiales de la provincia. Este enclave, que en su origen formó parte de las posiciones del ejército de Fernando III durante la conquista de Sevilla, pasó después a manos de la reina María de Molina, de donde toma su nombre. Además, su valor patrimonial es enorme, pues es la única construcción rural de esa época conservada en el área de Sevilla y está reconocida como Monumento Nacional.

Interior del Cortijo Torre de la Reina Turismo de la Provincia de Sevilla

En este entorno único se celebra cada año un plan navideño que mezcla historia y ambiente festivo. El salón principal se llenará de puestos de artesanía, también habrá varios food trucks y no faltarán actividades pensadas para los más pequeños. Todo el cortijo se decora para la ocasión, creando un ambiente acogedor que invita tanto a pasear como a sentarse a tomar algo bajo las luces navideñas.

@cortijotorredelareina ¡El plan navideño perfecto! 🎄✨ el 12, 13 y 14 de diciembre en el Cortijo Torre de la Reina 👏🏼 Puestos de artesanía, de comida y el mejor ambiente ‼️ A tan solo 20 minutos de Sevilla, y podéis venir en los autobuses organizados desde Plaza de Armas (escríbenos y te contamos más) 🚌 ¡Entrada gratuita! ¡No os lo podéis perder! 🎄 ♬ sonido original - cortijotorredelareina

Este mercadillo del Cortijo Torre de la Reina tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre y la entrada, como siempre, es completamente gratuita.