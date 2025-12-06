El Tribunal de Cuentas destapa contratos masivos a dedo de medicamentos en dos hospitales que gestiona el Ministerio de Sanidad

Suscríbete a
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al laboratorio del nuevo hospital de Melilla, acompañado de la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado junio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al laboratorio del nuevo hospital de Melilla, acompañado de la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado junio pool
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Compras masivas de medicamentos sin ningún procedimiento legal, contratos fraccionados para eludir concursos públicos y adquisiciones de productos sanitarios al margen de los principios de publicidad y transparencia, entre otras deficiencias. El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el descontrol instalado en los ... gastos farmacéuticos de dos hospitales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla administrados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, según detalla un informe de fiscalización del 27 de noviembre pasado consultado por ABC.

