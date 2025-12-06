El Tribunal de Cuentas destapa contratos masivos a dedo de medicamentos en dos hospitales que gestiona el Ministerio de Sanidad

Compras masivas de medicamentos sin ningún procedimiento legal, contratos fraccionados para eludir concursos públicos y adquisiciones de productos sanitarios al margen de los principios de publicidad y transparencia, entre otras deficiencias. El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el descontrol instalado en los ... gastos farmacéuticos de dos hospitales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla administrados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, según detalla un informe de fiscalización del 27 de noviembre pasado consultado por ABC.

Entre los años 2022 y 2023, el periodo analizado, «las adquisiciones de medicamentos se efectuaron, en alto volumen, a través de peticiones directas a empresas proveedoras, denominadas 'pedidos mensuales', con un valor medio de uso del 91% en el Hospital Comarcal de Melilla (HCM) y del 49% del total de provisiones de la farmacia hospitalaria del Hospital Universitario de Ceuta (HUC)», gestionados por una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad que desde noviembre de 2023 dirige Mónica García (Sumar). Sin procedimiento de contratación, es decir, 'a dedo', ambos hospitales gastaron 26.950.239 euros: 18.648.531 euros en el caso del complejo sanitario de Melilla y 8.301.708 euros, el de Ceuta, según especifica el informe.

El mayor volumen de compras entre 2022 y 2023, cuando estaba al frente del Ministerio el farmacéutico José Manuel Miñones (PSOE), se realizó «sin utilizar los procedimientos de adjudicación que prevé la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), y contraviniendo los principios de publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato», detalla el estudio que hace hincapié en el progresivo incremento del gasto farmacéutico hospitalario a nivel nacional.

El Tribunal de Cuentas pide «eliminar» las compras de fármacos al margen de los procedimientos legales

Las adquisiciones se realizaron a 269 empresas y comprendieron 2.233 productos con distinta indicación terapéutica. Aunque «existen medicamentos que tienen carácter de exclusivos, también existen otros de menor valor unitario, con idéntica indicación, y se ofrecen en múltiples marcas comerciales», por lo que «es procedente la utilización de procedimientos de adjudicación» reglados, «basados en criterios coste-eficacia».

El Tribunal de Cuentas recomienda «eliminar la práctica de las compras directas de productos farmacéuticos, sujetándose a las prescripciones de la LCSP, y efectuar un adecuado control, supervisión y análisis de las adquisiciones de farmacia hospitalaria, en orden a promover la eficiencia, la transparencia y la concurrencia de licitadores».

Avisos de los interventores

Con anterioridad, otro informe de control financiero permanente de la Intervención General de la Seguridad Social sobre la contratación de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla detectó que en 2021 el 56 % de los gastos realizados «no estaban adecuadamente soportadas en un contrato, sino realizadas mediante compras directas a los proveedores al margen de los procedimientos establecidos».

Además, 5.339 pedidos corresponden a 257 artículos, con un gasto acumulado superior alos 15.000 euros, se fraccionaron para hacerlos pasar por contratos menores, «contraviniendo con ello» la citada ley, según recoge el informe.

El órgano fiscalizador argumenta que «la falta de adecuada planificación ha propiciado la realización de pedidos reiterados tramitados al margen de los principios de publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato que informan la contratación pública». La frecuencia de rotación de los productos comprados directamente cada año, generalmente algo superior al mes, deja patente «la escasa programación de un gasto de importe relevante en función del presupuesto que gestiona cada hospital», añade.