Los creadores de la baliza V16 explican por qué algunos dispositivos no se ven fácilmente en la carretera: «No pueden ser igual de visibles»

Todos los conductores tendrán que cambiar a partir del próximo 1 de enero de 2026 los triángulos de preseñalización de peligro por una baliza V16 homologada.

Al igual que los triángulos, este dispositivo se utiliza cuando un vehículo ha sufrido un accidente o una ... situación de emergencia que obligue al conductor a quedar parado en la carretera. La diferencia entre uno y otro es que con la baliza el conductor no debe recorrer cierta distancia por mitad de la calzada ya que debe colocarla en la parte más alta del vehículo o en la de mayor visibilidad.

Durante estos días, millones de conductores en España están comprando sus balizas y algunos, incluso, probándolas. Pero sin embargo, algunos han detectado que la intensidad lumínica varía según el modelo y, por lo tanto, no todas se ven igual. Sobre ello han hablado los creadores de la baliza V16, Jorge Torre y Jorge Juan Costas, en una entrevista concedida a ABC.

Los creadores de la baliza explican por qué no todas tienen la misma visibilidad

Destacan ambos guardias civiles que las diferencias se deben a que «la normativa ha dejado un rango muy amplio». En su opinión, «las de la parte más baja se quedan un poquito flojas, pero una baliza más premium, un poquito más cara pero de mejor calidad, sí se ven de muchísimo más lejos».

«La normativa deja un rango muy amplio. Las de la parte más baja se quedan un poco flojas» Jorge Torre y Jorge Juan Costas Creadores de la baliza V16

Torre y Costas consideran que «si vamos comprando siempre lo más económico, evitamos la multa, llevamos lo que pide la DGT, pero no pueden ser igual de visibles». En cualquier caso, los emprendedores insisten en que el escenario ha sido siempre la no obligatoriedad de poner el triángulo y exponerse a la circulación porque, si un día te encuentran un coche parado en la carrertera «la propia normatica ya te obliga a reducir la velocidad».

«Si vamos comprando siempre lo más económico, evitamos la multa, llevamos lo que pide la DGT, pero no pueden ser igual de visibles» Jorge Torre y Jorge Juan Costas Creadores de la baliza V16

Explican que no solo se trata de las normas de circulación sino la alerta de muchos conductores de tener precaución por su se abre la puerta o se da otra situación en la que haya que reaccionar: «Eso es lo que se nos olvida. Yo particularmente creo que no es necesario tener una luz sobre el coche que se vea enormemente salvo que sea de noche ». Así, insisten en que si ves a un coche parado en la autopista «sabes que ahí va una persona, no hace falta que te lo diga nadie, y por tanto tendrás que bajar la velocidad» porque «es un principio básico de responsabilidad».

Otro asunto de debate sobre las balizas ha sido su precio, que oscila entre los 30 y los 70 euros. Los creadores explican que no se van a hacer «millonarios» puesto que ahora ganan poco más de lo que lo hacían en la Guardia Civil y explican que hay hasta 250 balizas homologadas entre las que el consumidor puede elegir.