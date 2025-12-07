Inés Hernand matiza tras decir que «la izquierda abertzale era pacifista» durante una charla en 'OT': «Condeno cualquier tipo de violencia»

Inés Hernand se ha convertido en una de las figuras habituales en espacios de RTVE, siendo presentadora de programas como el 'Benidorm Fest' o participando en 'Masterchef Celebrity', además de seguir estando muy presente en redes sociales.

En su trayectoria televisva, la comunicadora ... y abogada ha protagonizado algunas polémicas por sus discursos, en los que no duda en posicionarse políticamente y opinar sobre diversos asuntos que suelen generar debate.

Una de sus últimas apariciones fue en 'Operación Triunfo 2025', emitido en Prime Video, en una visita a la academia para hablar con los concursantes sobre diversos temas. Uno de los más llamativos fue al darles la noticia de que España no va a participar en Eurovisión en 2026 por la presencia de Israel, dato que se dio haciendo una excepción en el talet show, ya que no se suele permitir que los 'triunfitos' tengan información del exterior.

En esta línea, la presentadora continuó hablando a los participantes de la relación que hay entre la música y ser artista con la política y el posicionamiento público. Hernand, desde su punto de vista, expresaba que en muchas ocasiones a los famosos se les pedía dar su visión sobre temas que son profundos y complejos, sobre los que considera que no se puede dar una opinión en unos pocos segundos ante un micrófono.

Las palabras de Inés Hernand sobre ETA que le han hecho dar explicaciones

Al seguir este discurso fue cuando la comunicadora puso un ejemplo que le ha colocado en el punto de mira, refiriéndose a este tipo de temas complicados de tratar: «Hay líderes políticos a día de hoy utilizando la palabra ETA con una ligereza... Cuando hay muchísimas víctimas de ETA, cuando hay, perdón, o sea, mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista», comentaba ante la atenta mirada de los participantes de 'OT'.

Y continuaba explicándose: «O sea, tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: 'Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en el ataúd'. Pero claro es una cosa como que desconocemos porque solo vamos a máximas, solo vamos a 'un minuto de información'. Y eso es lo que creo que entre todos tenemos una labor, yo la primera», decía Hernand sobre uno de los temas que la prensa podría sacar para que opine un famoso.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de parte de sus palabras, algo que ha hecho que Inés Hernand vuelva a recibir duras críticas de quienes recibieron su discurso como una falta de respeto a las víctimas de ETA e incluso como un posible ensalzamiento de la banda terrorista.

Ante esta avalancha de reacciones, la presentadora ha querido matizar y aclarar en redes sociales qué es lo que quiso decir realmente, quejándose de que su mensaje se había sacado de contexto y malinterpretado.

me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados (muchos eran sus familiares). En paralelo, políticos usand el término ETA como fórmula de desvío de su incompetencia. Ok. 👌 — InésHernand (@InesRisotas) December 6, 2025

Hernad confiesa que incluso ha recibido amenzas de muerte y ha dejado muy clara su condena ante «cualquier tipo de violencia y por supuesto, todos los asesinatos de ETA», matizando que se refería a que «un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista».

Condeno profundamente cualquier tipo de violencia y por supuesto, todos los asesinatos de ETA.

Dicho lo cual, considero que no toda la izquierda vasca es una asesina o violenta.

No a los titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar, por favor. — InésHernand (@InesRisotas) December 7, 2025

La presentadora no solo se ha explicado en X, ya que también ha compartido una aclaración vía 'stories' de Instagram, donde escribía lo siguiente: «A tenor de mi intervención en 'Operación Triunfo' y unos cortes extraídos de una conversación de 48 minutos y por si quedaban dudas: condeno profundamente la violencia. En cualquiera de sus formas, y especialmente, la violencia terrorista que asesinó de forma injustificada tantísimas vidas en España en manos de la banda terrorista ETA» y volvía a reiterar su posición: «Dicho lo cual, no toda la izquierda vasca era violenta y asesina».

En este enlace puedes consultar la charla completa de más de 45 minutos que tuvo Inés Hernand con los concursantes de 'Operación Tirunfo 2025' el pasado sábado, 6 de diciembre, a pocas semanas de que el programa de Prime Video llegue a su final.