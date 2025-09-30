«Presupuestos o elecciones», el ultimátum de Sánchez a Rajoy hace siete años que hoy le retrata
El presidente del Gobierno calificaba los Presupuestos como la «primera y principal obligación» del Ejecutivo y recriminaba duramente a Rajoy querer prorrogar las cuentas
Patxi López justifica que el Gobierno no presente Presupuestos por tercer año consecutivo «porque así lo han querido los ciudadanos»
«Un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada», dijo Pedro Sánchez en marzo de 2018. Este martes vence el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y el Gobierno no ha movido ficha. «Es la responsabilidad del presidente del Gobierno intentar sacar adelante los Presupuestos, y si no los saca adelante, yo en su lugar, anticiparía las elecciones», predicaba hace siete años el entonces líder de la oposición.
Desde que Pedro Sánchez fue investido en 2023 como presidente del Gobierno por segunda vez, el Ejecutivo no ha aprobado unos Presupuestos. Unos años antes, el líder socialista reclamaba de forma insistente a Mariano Rajoy, entonces al frente del Ejecutivo, presentar las cuentas públicas en el parlamento. «O Presupuestos o elecciones», exigía Sánchez, que afirmaba que «España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el Gobierno y su principal socio de Gobierno.»
«Vemos un Gobierno dividido, asediado por los casos de corrupción», afirmaba el actual presidente del Gobierno. Llama la atención que sea ahora el Gobierno socialista el que no sea capaz de poner de acuerdo a sus socios de investidura y se vea envuelto en diferentes polémicas por los presuntos casos de corrupción que asedian a la familia de Sánchez.
El presidente del Gobierno consideraba hace siete años la obligación constitucional de presentar Presupuestos como «primera y principal obligación de un Gobierno» y asemejaba un Ejecutivo sin cuentas públicas a un «coche sin gasolina». Sánchez, que atribuía al presidente del Gobierno la responsabilidad de sacar adelante las cuentas públicas y al que «alarmaba» que el Gobierno del PP mostrase sus intenciones de «vivir de la prórroga» no ha presentado Presupuestos por tercer año consecutivo, a pesar de la obligación recogida en la Constitución.
