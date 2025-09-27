Suscribete a
Montero llevará la senda de déficit sin apoyos al Congreso para acelerar los Presupuestos

Hacienda la presentará «pronto» y si fracasa, elaborará las cuentas con la actual: «Nos favorece»

María Jesús Montero y Nadia Calviño
María Jesús Montero y Nadia Calviño efe
Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno ha quedado sepultado por el calendario. A punto de agotar el mes de septiembre, la elaboración de los Presupuestos está todavía en un estadio tan inicial que ya se vislumbra el horizonte de una nueva prórroga. Antes de que acabe ... el mes, el Ejecutivo debería haber llevado el proyecto a la Cámara –según recoge la Constitución– pero todavía no ha ejecutado ni siquiera los pasos previos: la aprobación del techo de gasto y de la senda de estabilidad. María Jesús Montero asegura que lo hará «dentro de poco» y que «para nada» da por perdidas las cuentas para 2026, pero lo cierto es que en Moncloa resuena una frase que pronunció primero Pedro Sánchez y después el coro de voces ministerial: «Los Presupuestos son un instrumento, no un fin en sí mismos».

