Podemos ignora al PSOE y rechaza negociar el embargo a Israel

Al Gobierno le tocará sufrir hasta el último minuto para lograr convalidar el decreto con el embargo de armas a Israel que Pedro Sánchez anunció a toda prisa el 8 de septiembre y que no se aprobó hasta la semana pasada en Consejo ... de Ministros.

A tres semanas para que expire el plazo para su convalidación en el Congreso, requisito imprescindible para que las medidas sigan estando en vigor mientras dure el conflicto, el PSOE y Sumar no cuentan con los votos necesarios para que el decreto salga adelante.

Fuentes gubernamentales abogan por no agotar esos tiempos y quieren que la votación en la Cámara de las medidas de bloqueo contra Israel se voten en el próximo pleno, el del 7 de octubre.

Uno de los principales escollos con los que se está encontrando el Gobierno en este momento, en concreto el responsable de la negociación, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes Rafael Simancas, es que Podemos no les está cogiendo el teléfono. Como ya hicieran desde abril y hasta la votación de la semana pasada con Junts para tumbar la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat con fuertes ataques y reproches a socialistas e independentistas, los de Ione Belarra han empleado la misma fórmula para dejar en vía muerta el decreto con el embargo de armas a Israel, que consideran insuficiente y «un engaño».

Bandera política

Aunque el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, exigió al PSOE «negociar» el decreto para contar con sus votos a favor, fuentes socialistas consultadas por ABC aseguran que «hace días que les estamos contactando y no han querido hablar con nosotros».

Los cuatro diputados de Podemos, así como los siete de Junts, que por ahora también se inclinan por no dar su apoyo al texto tal como salió del Consejo de Ministros, son imprescindibles para que la propuesta de Pedro Sánchez para añadir presión al Gobierno de Benjamin Netanyahu prospere.

Los morados, muy críticos con el gabinete de Sánchez en relación a las cuestiones de defensa, han hecho de su oposición a estas políticas una de sus principales banderas frente a su rival político, Sumar. Por eso, desde la comodidad de no formar parte del Consejo de Ministros, e incluso de alinearse en ciertas ocasiones con la oposición de PP y Vox, el partido liderado por Ione Belarra quiere aprovechar sus cuatro votos para obligar a Sánchez a moverse hacia sus postulados.

En las últimas horas, a poco más de una semana para la previsible votación en el Congreso, Podemos ha subido el tono de voz tachando de «una tomadura de pelo» el decreto. En su opinión se trata de un movimiento «de cara a la galería». Por eso, explican en el equipo de Belarra, exigen al Ejecutivo que el bloqueo sea «real y efectivo» y no un «coladero a la hora de aplicarse».

Sostienen que la propuesta «no detiene la compraventa y el tránsito de armas» por España, ya que «se permite el comercio con filiales de empresas israelíes». Afean también que «no hay controles de los buques» que pasan por nuestro país «ni se impide el uso de las bases de Estados Unidos, que es el principal suministrador de armamento de Israel en Rota y en Morón».

Otra de las cuestiones que no gusta nada en Podemos del texto que se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros, es que «el Gobierno podrá saltarse el embargo de armas tantas veces como quiera invocando el interés general». Los morados, entre las condiciones que imponen al Partido Socialista para lograr su voto a favor la semana que viene, exigen la «ruptura total de relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas».