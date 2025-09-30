Suscribete a
ABC Premium

Podemos ignora al PSOE y rechaza negociar el embargo a Israel

El Ejecutivo no cuenta con los apoyos suficientes para su convalidación

Belarra en la sala de prensa del Congreso
Belarra en la sala de prensa del Congreso EFE
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al Gobierno le tocará sufrir hasta el último minuto para lograr convalidar el decreto con el embargo de armas a Israel que Pedro Sánchez anunció a toda prisa el 8 de septiembre y que no se aprobó hasta la semana pasada en Consejo ... de Ministros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app