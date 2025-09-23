Page ante la falta de Presupuestos de Sánchez: «El aguante en política depende de dónde tengas el listón de la dignidad pública»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que el Ejecutivo central «no haya sido capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado en lo que llevamos de legislatura». «Lo más grave no es que no se saque el presupuesto, sino que el Gobierno no haya sido capaz de presentarlos», ha asegurado en una entrevista concedida a CMMedia.

Para el barón socialista, «una legislatura sin presupuestos, resulta difícil de entender, pero el aguante en política depende de dónde tengas el listón de la dignidad pública». En este sentido, ha admitido que él personalmente no sería capaz «de estar tres mandatos sin un presupuesto aprobado».

En la misma entrevista, García-Page ha asegurado haber «perdido la fe» en que el Gobierno de España «aborde en serio la financiación autonómica», algo que le resulta «deprimente». A su juicio, un nuevo modelo debería establecerse con un planteamiento que evitara tener que renegociarlo continuamente. «Lo razonable sería una financiación que no requiriera negociación y que se adaptara de manera autónoma a los posibles cambios, con más vocación de permanencia», ha defendido.

El presidente autonómico ha recordado que en los últimos años «se han multiplicado los ingresos en la caja del Estado» sin que se haya conseguido alcanzar un acuerdo «En estos 11 años ha habido retrasos por una razón, porque quien gobernaba en Cataluña se negaba a sentarse con el resto», ha asegurado.

Para García-Page, por tanto, los principales obstáculos para lograr un «modelo de financiación justo y estable son los partidos independentistas». «Quieren o romper España de golpe o poco a poco», ha concluido, insistiendo en que el criterio fundamental del nuevo modelo debe ser el coste de los servicios en cada territorio.

Llevándoselo al plano regional, el líder castellano-manchego se ha congratulado de que las políticas sociales, que en los presupuestos se amplían un 7 por ciento, convierten a Castilla-La Mancha en "una de las mejores regiones de España". "Son unas cuentas muy serias y expansivas y llevamos así diez años, con el fin de recuperar los cuatro años de retroceso que tuvimos cuando gobernó el PP en región. Vamos a cumplir con todo lo que planteamos en el programa electoral".