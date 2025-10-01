Patxi López justifica que el Gobierno no presente Presupuestos por tercer año consecutivo «porque así lo han querido los ciudadanos»

Este martes vence el plazo establecido en la Constitución para presentar los Presupuestos Generales del Estado. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tratado de justificar que el Gobierno no haya sido capaz de sacar adelante con sus socios de investidura por tercer año consecutivo las cuentas públicas dada la «situación política compleja» que vive el país porque «así lo han querido sus ciudadanos».

El Gobierno aún no ha presentado Presupuestos durante esta legislatura, que comenzó en 2023, pero López ha asegurado este martes, en 'La hora' de La1, estar «seguro» de que «negociando» los podrán sacar adelante. Las últimas 'derrotas' parlamentarias del Ejecutivo ponen de manifiesto la dificultad para llegar a acuerdos entre los diferentes socios de investidura de Sánchez y el portavoz socialista en el Congreso ha puesto el foco en tratar de atender «las distintas sensibilidades» del resto de grupos.

López se ha mostrado confiado en poder presentar «cuanto antes» el techo de gasto, el primero de los pasos necesarios para aprobar los Presupuestos, y ha utilizado un puzle como metáfora para referirse a las negociaciones y acuerdos que el PSOE está intentando «casar».

Ataques al PP

Preguntado por el plan en materia de inmigración que el Partido Popular ha presentado este pasado fin de semana en Murcia, el portavoz socialista lo ha calificado de «inconstitucional y contrario al derecho internacional» y ha aprovechado para acusar a la formación de Feijóo de «copiar a la ultraderecha». López ha descrito la propuesta del PP como «inhumana» y le ha recriminado clasificar a los inmigrantes como de «primera y segunda».

El portavoz socialista se ha pronunciado también sobre la valoración que hizo Isabel Díaz Ayuso del discurso del Rey en la ONU y se ha mostrado totalmente contrario a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «El Rey expresó lo que opina la inmensa mayoría de la ciudadanía», ha dicho López, haciendo alusión a la situación en Gaza.