Pedro Sánchez hoy, en directo: comparecencia por las medidas contra Israel y últimas noticias de La Moncloa

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez desde La Moncloa para anunciar medidas contra Israel por el conflicto con Palestina.

08:45 Sumar pide nombrar persona 'non grata' a Netanyahu Sumar solicitó al ala socialista del Gobierno el pasado jueves que aplique sanciones al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a los ministros de su gobierno Israel Katz Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich. En concreto, piden que todos ellos sean declaradas personas 'non grata' y que se les impida en su caso la entrada al país «por su incitación al odio, a la hambruna forzada y la limpieza étnica» del pueblo palestino. También insta al PSOE que el Gobierno suscriba la Declaración del 'Grupo de La Haya' suscrita por diversos países y adquirir el "compromiso formal" de aplicar plenamente sus medidas legales y diplomáticas de defensa del derecho internacional y solidaridad con el pueblo palestino.

08:27 Sánchez endurece el tono con Israel tras las protestas propalestinas en la Vuelta a España Estos últimos días en España se han sucedido numerosas protestas de manifestantes propalestinos para expresar su rechazo por la participación del equipo de Israel Premier Tech, que decidió este fin de semana eliminar el nombre para evitar más altercados, en la Vuelta a España. En la etapa 15, el español Javier Romo, del equipo Movistar, tuvo que abandonar la fase al verse interrumpido por un espectador que portaba la bandera de Palestina. Un clima que ha propiciado a que el presidente del Gobierno haya destacado por primera vez que Israel esté cometiendo un «genocidio». Foto: EFE

08:15 Yolanda díaz avanzó el sábado que estaban trabajando en un paquete de medidas La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para avanzar» en este paquete de medidas contra Israel. «¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas», indicó.

08:14 Medidas contra Israel La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.