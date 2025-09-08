Un joven español de 25 años recién casado, entre las víctimas mortales por el tiroteo en Jerusalén

Este lunes, al menos seis personas perdieron la vida y una docena resultaron heridas en un ataque a tiros en una parada de autobús situada en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad. Entre las víctimas mortales se encuentra Yaakov Pinto, un joven español de 25 años, natural de Melilla y residente en Israel, que acababa de casarse, según confirmaron fuentes consulares y familiares.

De acuerdo con el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), en el mismo lugar del ataque murieron cuatro personas, tres hombres de unos 30 años, entre ellos Pinto, y un hombre de unos 50. A ellos se suma una mujer de edad similar que falleció tras ser trasladada en estado crítico al hospital, así como otra víctima que murió posteriormente en otro centro médico. En total, doce personas fueron evacuadas a distintos hospitales: siete en estado grave por heridas de bala, dos en estado moderado y tres con lesiones leves causadas por fragmentos de vidrio.

El ataque se produjo pocos minutos después de las diez de la mañana hora local, cuando dos individuos armados abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que esperaban el autobús. Según la Policía israelí, los asaltantes eran ciudadanos palestinos y fueron abatidos en el lugar por un soldado y varios civiles armados que se encontraban en la zona.

Las autoridades israelíes reforzaron de inmediato las medidas de seguridad en la ciudad, mientras los servicios de emergencia trabajaban para atender a los heridos y trasladarlos a centros hospitalarios.

Tensiones entre España e Israel

El ataque ha coincidido con un momento de máxima tensión en las relaciones diplomáticas entre Israel y España. Horas después de confirmarse la nacionalidad de una de las víctimas, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, arremetió contra el Gobierno español, al que calificó de «antisemita» y «corrupto». Estas declaraciones se produjeron tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un paquete de nueve medidas contra lo que definió como «el genocidio en Gaza», entre ellas la prohibición de la compraventa de armas a Israel mediante un decreto ley.

En respuesta, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha prohibido la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, una medida que agrava aún más la crisis bilateral.

El fallecimiento de Yaakov Pinto ha generado una fuerte conmoción tanto en su ciudad natal, Melilla, como en la comunidad hispana residente en Israel. Su familia y allegados lo describen como un joven alegre, ilusionado por su nueva etapa matrimonial y profundamente vinculado a su fe. El ataque de Ramot refleja una escalada de violencia que vuelve a poner en el centro la frágil seguridad en la región.[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

