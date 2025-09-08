Suscribete a
Sumar vende como triunfo propio las medidas contra Israel anunciadas por Sánchez: «Estamos en el Gobierno para esto»

Yolanda Díaz pide no conformarse y exige la retirada de la embajadora española de Tel Aviv

La vicepresidenta segunda se siente «orgullosa» de que Netanyahu les haya prohibido la entrada al país tanto a ella como a la ministra Sira Rego

Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, en una imagen de la semana pasada EP
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

«Esto no es defenderse, es exterminar a un pueblo», ha denunciado Pedro Sánchez este lunes por la mañana, apelando directamente a Benjamin Netanyahu en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa a primera hora de este lunes en la que el presidente ... del Gobierno ha anunciado nueve nuevas medidas contra Israel a cuenta del «genocidio» -ha repetido en numerosas ocasiones- que está perpetrando en Gaza. Un paquete de sanciones que llega apenas cuatro días después de que Sumar decidiera apretarle las tuercas y exigirle acelerar, entre otros asuntos, la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para un embargo integral de armas al Estado judío o, en su defecto, como finalmente ha ocurrido, convertir el texto en un decreto ley para su inminente entrada en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros de este mismo martes.

