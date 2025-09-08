Sumar vende como triunfo propio las medidas contra Israel anunciadas por Sánchez: «Estamos en el Gobierno para esto»

«Esto no es defenderse, es exterminar a un pueblo», ha denunciado Pedro Sánchez este lunes por la mañana, apelando directamente a Benjamin Netanyahu en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa a primera hora de este lunes en la que el presidente ... del Gobierno ha anunciado nueve nuevas medidas contra Israel a cuenta del «genocidio» -ha repetido en numerosas ocasiones- que está perpetrando en Gaza. Un paquete de sanciones que llega apenas cuatro días después de que Sumar decidiera apretarle las tuercas y exigirle acelerar, entre otros asuntos, la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para un embargo integral de armas al Estado judío o, en su defecto, como finalmente ha ocurrido, convertir el texto en un decreto ley para su inminente entrada en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros de este mismo martes.

Ahora, tras un fin de semana de intensas negociaciones entre los dos socios de coalición, tal y como contaba ABC el sábado, la presión de Sumar -y en especial de Izquierda Unida (IU), integrado en la coalición, cuyo líder, Antonio Maíllo, pidió a los ministros de Yolanda Díaz ausentarse mañana en Moncloa a modo de protesta si Sánchez no aprobaba el decreto- parece haber surtido efecto. Embargo integral de armas, prohibición de compra-venta de material militar, así como al tránsito por puertos y espacio aéreo español de buques y naves que porten combustibles y materiales destinados al Estado judío, o veto a la entrada a nuestro país al primer ministro israel y su gabinete de ministros, son algunas de las nueves medidas que ha celebrado en redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Díaz y su partido, que asumen como triunfo propio las sanciones, han presumido de que Sumar está en el Ejecutivo «para esto» y de haberle transmitido la pasada semana a su socio, el PSOE, que «nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio». Aún así, pide la también ministra de Trabajo -que esta semana habrá de arreglar sus líos domésticos referentes a la reducción de jornada, cuyo debate a la totalidad se celebra este martes con los votos de Junts pendiendo de un hilo- «no conformarse» y en este sentido, exige la retirada inmediata de la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón, en el cargo desde 2021. «Palestina nos está esperando», ha añadido la líder de Sumar, al tiempo que ha agradecido el empuje de la sociedad civil a lo largo de estos dos últimos años.

Otras voces, tanto del partido como del grupo parlamentario no han dudado en sumarse a la celebración de las medidas contra Israel anunciadas este lunes por el jefe del Ejecutivo. Es el caso de Lara Hernández, colíder de Movimiento Sumar, quien ha dicho que «aún queda mucho camino por recorrer» o de Verónica Barbero, portavoz en el Congreso de los Diputados. «Se lo dijimos claro al PSOE: hay que dar pasos firmes para parar el genocidio», ha señalado esta última.

«Orgullo» por el veto israelí

El paquete de sanciones anunciado por Sánchez ha sido reprobado de inmediato por la Administración Netanyahu, cuyo ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, ha acusado en X (antiguo Twitter) al «corrupto Gobierno de Sánchez» de «antisemita», además de vetar la entrada a la propia Yolanda Díaz y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. Recordar que la ministra, que cubre la cuota de IU dentro de Sumar, aunque nacida en Valencia, tiene orígenes palestinos por parte de su familia paterna. «Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada. Vamos a seguir luchando le guste al señor Netanyahu o no», ha respondido Díaz.

Díaz y Rego no son las primeras personalidades políticas españolas en haber recibido el veto de Netanyahu. Antes que a ellas, el primer ministro de Israel prohibió la entrada al país a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.