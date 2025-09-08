Israel responde a España: acusa al «corrupto Gobierno de Sánchez» de «antisemita» y veta la entrada a Yolanda Díaz y Sira Rego

Israel ha respondido a Sánchez anunciando el veto de entrada a la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado las medidas de antisemitismo y ha acusado a Sánchez de querer desviar la atención sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y a su Gobierno.

«El intento del corrupto Gobierno de Sánchez de desviar la atención de graves casos de corrupción mediante continuos ataques antisemitas y contra Israel es evidente. La obsesiva actividad del actual Gobierno español contra Israel destaca por sus vínculos con regímenes autoritarios oscuros, desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el Gobierno de Maduro en Venezuela», ha expresado.

A tenor de Sa'ar, el veto a las ministras españolas se ha producido a raíz de varias acciones que han realizado tanto Díaz como Rego «en contra de Israel». Además, el ministro de Asuntos Exteriores israelí ha arremetido especialmente en contra de Díaz, alegando que la ministra «se está aprovechando de la debilidad política del primer ministro Sánchez y lo ha arrastrado, paso a paso, hacia la aplicación de su visión antisionista y antisemita».

