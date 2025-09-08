Las nueve medidas anunciadas por Sánchez para sancionar el «genocidio en Gaza»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el Palacio de la Moncloa para anunciar nueve medidas contra Israel ante el «genocidio» en Gaza

El Gobierno de España ha reconocido por primera vez que Israel está cometiendo un «genocidio en Gaza» después de dos años de guerra en la Franja tras el ataque perpertrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Pedro Sánchez ha dado un paso más y se ha convertido en el primer líder europeo que declara que Israel no se está defendiendo, ni siquiera atacando, sino que está «exterminando» a un pueblo indefenso. El presidente del Ejecutivo ha anunciado, en una declaración institucional este lunes desde la Moncloa, que España ejecutará nueve medidas con carácter «urgente».

Aunque su socio minoritario en el Gobierno pidió el pasado jueves que se declarase persona 'non grata' al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a los ministros de su gobierno Israel Katz Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich finalmente solo se ha anunciado nueve medidas para presionar a Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado estas medidas de antisemitismo y ha acusado a Sánchez de querer desviar la atención sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y a su Gobierno. «El intento del corrupto Gobierno de Sánchez de desviar la atención de graves casos de corrupción mediante continuos ataques antisemitas y contra Israel es evidente. La obsesiva actividad del actual Gobierno español contra Israel destaca por sus vínculos con regímenes autoritarios oscuros, desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el Gobierno de Maduro en Venezuela», ha expresado Gideon Sa'ar.

Asimismo ha anunciado que prohibirán la entrada a la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por sus posturas combativas desde 2023 y tras calificar a Israel en abril de 2025 como un «Estado genocida».

Las nueve medidas anunciadas por España para presionar a Israel 1 Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel 2 Prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a Israel 3 Denegación de entrada al espacio aéreo de aeronaves de Estado que transporten armas destinadas a Israel 4 Prohibición de acceder a España a todas las personas que participen en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja 5 Prohibición de importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cirsjordania 6 Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales 7 Refuerzo a la Autoridad Palestina con proyectos de colaboración mediante un incremento de nuestros efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica. 8 Ampliación de la contribución española a la UNRWA de 10 millones de euros adicionales 9 Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año

Sánchez ha reconocido que estas acciones anunciadas por su Ejecutivo no bastan para frenar la guerra, pero espera que sirvan para añadir presión a Israel, aliven parte del sufrimiento de la población palestina y para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante «uno de los episodios más infames del siglo XXI», su país, estuvo en el lado correcto de la historia.