Pedro Sánchez busca recuperar foco y capitalizar la lucha contra «el genocidio» en Gaza

El Gobierno ha iniciado el curso político decidido a salir a la ofensiva, lo que coloquialmente definen como «salir del búnker, y llevar la iniciativa política». Pedro Sánchez se quiere hacer presente y ha diseñado una estrategia de monopolización mediática que arrancó la semana pasada ... con una entrevista en «prime time» en RTVE y que sigue este lunes con una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa para avanzar las medidas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de mañana de apoyo a Gaza.

Entre las «nueve acciones adicionales para acabar con el genocidio», como las ha definido el presidente, destaca : la aprobación urgente de un real decreto ley de embargo de armas. Esta cuestión ya fue registrada como proposición de ley por Sumar junto con ERC y Podemos en el Congreso para su trámite por la vía de urgencia. La formación había planteado al PSOE la posibilidad de que sea aprobada directamente en Consejo de Ministros como real decreto ley y esto es lo que se va a hacer finalmente. Entre las medidas también destacan la prohibición del tránsito de barcos y aeronaves por los puertos y espacio aéreo español de aquellas naves que den soporte ya sea con combustible o inteligencia a Israel para seguir con la ofensiva sobre Gaza. También el tránsito de personas, con la prohibición de entrada al territorio español a quienes «participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja».

Sánchez busca así dar la máxima solemnidad a las medidas y, sobre todo, ponerle cara, la suya, para capitalizarlas políticamente. Y hacerlo, además, en un contexto de protestas durante La Vuelta, que obligaron a cancelar la llegada a meta en el País Vasco, y lo que es políticamente más relevante, en la antesala de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Algunos socios clave -ya todos lo son-, como Podemos, han puesto sobre la mesa para garantizar su apoyo la ruptura de relaciones con Israel como contrapartida para garantizar su apoyo.

Las nueve medidas anunciadas por España para presionar a Israel 1 Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel 2 Prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a Israel 3 Denegación de entrada al espacio aéreo de aeronaves de Estado que transporten armas destinadas a Israel 4 Prohibición de acceder a España a todas las personas que participen en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja 5 Prohibición de importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cirsjordania 6 Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales 7 Refuerzo a la Autoridad Palestina con proyectos de colaboración mediante un incremento de nuestros efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica. 8 Ampliación de la contribución española a la UNRWA de 10 millones de euros adicionales 9 Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año

Israel veta a Díaz y Rego

Por su parte, el gobierno israelí no ha tardado ni una hora en responder a Sánchez anunciado el veto de entrada a la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado las medidas de antisemitismo y ha acusado a Sánchez de querer desviar la atención sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y a su Gobierno.

«El intento del corrupto Gobierno de Sánchez de desviar la atención de graves casos de corrupción mediante continuos ataques antisemitas y contra Israel es evidente. La obsesiva actividad del actual Gobierno español contra Israel destaca por sus vínculos con regímenes autoritarios oscuros, desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el Gobierno de Maduro en Venezuela», ha expresado.