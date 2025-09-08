Un tiroteo en Jerusalén deja al menos cuatro muertos y 15 heridos «El terrorista ha sido neutralizado», indica la Policía

Un tiroteo en Jerusalén ha dejado al menos cuatro muertos y 15 heridos, según han confirmado los servicios médicos israelíes. La Policía ha señalado que «los dos terroristas han sido neutralizados». Se desconoce el estado de los atacantes y si se contabilizan entre los fallecidos. Según AFP, «las víctimas mortales son un hombre de 50 años y tres de unos 30».

La prensa local informa de que al menos cinco de los heridos revistirían especial gravedad, aunque las fuentes oficiales no han detallado el estado de las víctimas.

Según las primeras informaciones, los terroristas habrían abierto fuego en una parada de autobús.

