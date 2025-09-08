Urtasun plantea que España no participe en Eurovisión si está presente Israel

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se inclinó este lunes por que España no participe en la próxima edición del festival de Eurovisión, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel está presente en el certamen.

Lo dijo en una entrevista en La 1, preguntado por si es partidario de seguir los pasos de Eslovenia, país que ya ha anunciado que no participará en la próxima edición de Eurovisión si Israel actúa en la misma.

En su respuesta, Urtasun recordó que «solicitamos en su día la expulsión de Israel de Eurovisión». A pesar de dejar claro que la participación de España en el certamen es «una decisión de RTVE», dejó claro que «si Israel participa y no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas como la que usted menciona».

A su juicio, «no podemos normalizar la participación de Israel en foros internacionales como si nada ocurriera», lo que le sirvió para celebrar las protestas propalestinas que se están produciendo en La Vuelta.

En ese sentido, comentó que tanto en La Vuelta como en Eurovisión, a pesar de ser acontecimientos protagonizados por deportistas o por artistas, «hay cierta representación del país», y «esto no puede ser».

Cabe recordar que en su comparecencia del pasado mes de mayo ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades el presidente de RTVE, José Pablo López, avanzó que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) le ha remitido una carta en la que «se abre a abrir una reflexión conjunta» sobre la participación de Israel en Eurovisión en respuesta a la misiva que la Corporación envió a esta entidad para que reconsiderara la presencia del país hebreo en el festival.