Podemos recela de la aplicación del embargo de armas a Israel y acusa a Sánchez de llevar dos años «mintiendo»

Podemos ha sido claro desde un principio: ruptura total de relaciones, tanto diplomáticas como comerciales, con el Estado «genocida» y «terrorista» de Israel. De hecho, es una de sus exigencias 'sine qua non' para -junto a la rebaja por ley del precio de los alquileres ... y el ponerle freno a la corrupción en España- apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 que el Gobierno se ha comprometido a presentar tras dos años con las cuentas prorrogadas. Sin embargo, esta medida no figura entre las nueve que Pedro Sánchez ha anunciado este lunes contra Israel a primera hora de la mañana en su declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Sí lo hace el embargo integral de armas a Israel, que el Ejecutivo hará efectivo a través de un real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros, así como la compra-venta de armamento, munición y equipamiento militar a la Administración de Benjamin Netanyahu. Dos de las sanciones que venían reivindicando Sumar al PSOE -motivo por el cual se han agenciado los de Yolanda Díaz el triunfo de este paquete de sanciones- y que en Podemos consideran la prueba de que el presidente «lleva dos años mintiendo» al asegurar que dicho embargo se venía aplicando ya desde octubre del año 2023.

«El anuncio es la solución de que lleva dos años mintiendo, comprando y vendiendo armas para un genocidio mientras ha dicho que no lo hacía», ha denunciado Pablo Fernández, secretario de Organización de la formación morada, que critica que el Gobierno español ahora anuncie un embargo de armas después de meses «redoblando la importación de material israelí». Algo que, a juicio del también portavoz morado, evidencia que «dependemos de ellos».

Noticia Relacionada Las nueve medidas: embargo de armas y veto de entrada a España a personas que participen en el «genocidio» Dounia Sbai El presidente del Gobierno reconoce que estas acciones no bastan para frenar la guerra, pero espera que sirvan para añadir presión a Netanyahu

En cualquier caso, desde Podemos recelan de la aplicación efectiva de este embargo de armas a Tel Aviv, que una vez aprobado en el Consejo de Ministros, habrá de convalidarse en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un nueva votación parlamentaria para la cual Sánchez ha de contar con todos sus socios del bloque de investidura, incluido, Junts. Y fuentes del partido que dirige Ione Belarra dudan de que el PSOE tenga atados los apoyos de los del fugado Carles Puigdemont. «Cuando veamos que esta medida es efectiva, la creeremos. El embargo es urgente, no puede quedarse en un mero titular como ocurre siempre con este Gobierno», reclama Fernández.

Fernández ha agradecido asimismo la presión y movilización social, que «funciona» y «han obligado al Gobierno a moverse dos años después». Especialmente contribuyen a frenar este «genocidio», ha aplaudido el portavoz de Podemos, actuaciones como las protestas de La Vuelta Ciclista. «Llamamos al boicot y a que los ciudadanos se sigan movilizando, que no se detenga la gente», ha reivindicado. Aún así, afea al ala socialista del Gobierno, al igual que han hecho otros socios como Izquierda Unida (IU) o BNG, que España siga sin romper relaciones con Israel.