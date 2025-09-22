Suscribete a
El 'modo electoral' de Podemos desconcierta al resto de los socios del Gobierno

Los de Ione Belarra dan por «muerta» la legislatura, pero otros aliados aún ven recorrido

Sánchez asume que será Iglesias quien lo tumbe: «Quiere elecciones»

Los diputados de Junts Cruset, Calvo y Nogueras conversan, la semana pasada, en un pasillo del Congreso
Los diputados de Junts Cruset, Calvo y Nogueras conversan, la semana pasada, en un pasillo del Congreso
Juan Casillas Bayo

Madrid

«Podemos quiere elecciones, quiere matar a Sumar y al PSOE, por este orden, y va a por todas». El análisis, expuesto con vehemencia, lo realiza un diputado que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. No es el único que se ... expresa en términos parecidos. «Yo no sé si está en campaña electoral o qué», comenta otro. El partido de Ione Belarra, en su fuero interno, está convencido de que la legislatura está «muerta». Y de que por mucho que en público diga lo contrario, Sánchez busca un marco que le sea favorable para adelantar las elecciones generales. Esa visión, no obstante, no es compartida por otros aliados del Gobierno, que dan muestras de desconcierto con la estrategia de Podemos.

