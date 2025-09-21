Suscribete a
Junts cuela en la ley de 'lobbies' el control de los funcionarios e interventores

Camuflan en una enmienda la gestión integral de los funcionarios locales con habilitación nacional

Aprovechan esta ley, que regulará los grupos de interés, y que concita gran consenso entre los partidos

Los independentistas ven «agotada» la vía de la negociación con el mediador en el extranjero

Miriam Nogueras, Pilar Calvo y Josep María Cruset (Junts)
Miriam Nogueras, Pilar Calvo y Josep María Cruset (Junts)
Paloma Esteban

Paloma Esteban

El estallido del caso Montoro, en pleno verano y que recrudeció la guerra entre Gobierno y PP en el debate sobre la corrupción, hizo que Moncloa sacara del cajón el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés - ... conocida como ley de 'lobbies'- que se había frenado en seco el pasado mes de febrero. En realidad, es uno de los compromisos que anunció Pedro Sánchez tras sus cinco días de reflexión en el paquete de medidas sobre regeneración y que recuperó durante su comparecencia en el Parlamento por el caso Cerdán. Ahora el Ejecutivo ha vuelto a implicarse al máximo y pretende dejarlo aprobado en el Congreso antes de final de año. La tramitación está en marcha y los grupos parlamentarios ya han registrado sus enmiendas. Pero Junts, como ha hecho en otras ocasiones, ha aprovechado para colar más de una decena de ellas que nada tienen que ver con la ley y que profundizan en mayores competencias para Cataluña. El movimiento amenaza el consenso sobre esta ley eimpediría, para empezar, un acuerdo con el PP.

