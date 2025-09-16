Suscribete a
Podemos frustra una de las grandes cesiones de Sánchez con su no a la «ley racista» de PSOE y Junts

La norma para delegar competencias de inmigración a la Generalitat se debatirá el próximo martes, pero, salvo sorpresa mayúscula, será rechazada

La Mesa alega que la reforma del Reglamento ya está aprobada para esquivar el escrito del PP contra el veto a sus enmiendas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este martes, en rueda de prensa
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este martes, en rueda de prensa Efe
Juan Casillas Bayo

Madrid

Podemos ha cerrado la puerta, sin dar resquicio a rendija alguna, a la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La Junta de Portavoces, por decisión de Junts, ha decidido este mediodía incluir en el orden del día del próximo pleno, ... la semana que viene, la proposición de ley que registró junto al PSOE en marzo para acometer esa transferencia. Ya entonces, la formación de Ione Belarra adelantó su rechazo. Pero poco después de que el socialista Patxi López se comprometiese a negociar contra reloj, el partido izquierdista ha lanzado un mensaje rotundo e inequívoco: «Podemos se opondrá a la ley racista pactada por Junts y el PSOE».

