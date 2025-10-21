«Leire me pide que le relate qué hacía Aldama para la Guardia Civil», las notas del agente que se reunió con la 'fontanera' del PSOE

La exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada en un juzgado de Madrid por cohecho y tráfico de influencias, ofreció al agente de la Guardia Civil investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, Rubén Villalba hablarle de él a la directora de la Guardia ... Civil, Mercedes González, así como obtenerle un puesto de asesor para ésta última en una de las reuniones mantenidas en marzo de este año.

En dichas reuniones, que también mantuvo con el empresario igualmente investigado Alejandro Hamlyn, y a las que fue acompañada de Javier Pérez Dolset -emprendedor tecnológico que desde hace años busca demostrar que la Fiscalía Anticorrupción fabricó una causa contra él en el marco del caso Villarejo- la denominada 'fontanera del PSOE' quería obtener información contra mandos de la Guardia Civil, contra el fiscal anticorrupción José Grinda y contra el empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en el Tribunal Supremo junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor en el Ministerio, Koldo García.

El agente Rubén Villalba tomó notas sobre dichas reuniones que constan en el sumario de la causa que se sigue contra la denominada 'fontanera' del PSOE en un Juzgado de Madrid al que ha tenido acceso ABC.

Según dichas notas, Díez se presentó como la interlocutora del despacho de Koldo García y pidió al agente que cambiara de abogado para así llevar ella «la estrategia de Ábalos, Koldo y la mía».

«Leire me pide que le relate qué tipo de cosas hacía Aldama para la Guardia Civil, a lo que le respondo que la relación profesional que Aldama y Koldo han mantenido con la Guardia Civil ha sido muy profesional, nada reprochable y sobre todo de agradecimiento. En ningún momento se habla algo ni de Aldama ni de la Guardia Civil ya que no hay razón alguna que lo favorezca», recoge el relato de Villalba.

«Leire insiste en conseguirme un destino de asesor de la directora de la Guardia Civil, a lo que me opongo radicalmente», escribió. «A principios de abril, Leire iba a mantener un encuentro personal con la directora de la Guardia Civil para comentarle sobre mi persona. Este encuentro fue pospuesto a después de Semana Santa llevándose a cabo según los intermediarios. Por estas mismas fechas, le hice llegar un mensaje a Leire de que no volvieran a contactar conmigo ni hacerme llegar mensaje alguo ya que lo único que habían hecho hasta el presente era hacerme perder el tiempo sin ninguna propuesta clara más allá de presionarme para que les diera la información sobre mandos de la GC a lo que me negaba«, sostuvo el agente.