«Leire me pide que le relate qué hacía Aldama para la Guardia Civil», las notas del agente que se reunió con la 'fontanera' del PSOE

La exmilitante del partido del Gobierno investigada por cohecho y tráfico de influencias, Leire Díez, ofreció a Rubén Villalba un puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil

El juez admite al PP como acusación en el caso de Leire Díez

Leire Díez, en rueda de prensa el pasado junio
Leire Díez, en rueda de prensa el pasado junio EP

Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo

La exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada en un juzgado de Madrid por cohecho y tráfico de influencias, ofreció al agente de la Guardia Civil investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, Rubén Villalba hablarle de él a la directora de la Guardia ... Civil, Mercedes González, así como obtenerle un puesto de asesor para ésta última en una de las reuniones mantenidas en marzo de este año. 

