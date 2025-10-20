Suscribete a
El juez admite al PP como acusación en el caso de Leire Díez

La exmilitante del PSOE, conocida como la 'fontanera' de dicho partido, está investigada por cohecho y tráfico de influencias

El juez admite la denuncia de Fiscalía contra Leire Díez por el intento de soborno a los fiscales Grinda y Stampa

Leire Díez, ex militante del PSOE, en rueda de prensa el pasado junio
Leire Díez, ex militante del PSOE, en rueda de prensa el pasado junio EP
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

El Partido Popular ejercerá la acusación popular en la causa contra Leire Díez, la exmilitante del PSOE apodada como 'fontanera' de dicha formación por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo ... Zamarriego, admite a la formación de Alberto Núñez Feijóo como acusación popular en la causa en la que se investiga a Díez y al empresario tecnológico Javier Pérez Dolset por, entre otros motivos, reunirse con el guardia civil investigado en la Audiencia Nacional, Rubén Villalba, para conseguir información contra el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, Antonio Balas, al frente de las causas en las que se investiga al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como son su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez, y los ex secretarios de Organización de su formación, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

