El juez admite al PP como acusación en el caso de Leire Díez

El Partido Popular ejercerá la acusación popular en la causa contra Leire Díez, la exmilitante del PSOE apodada como 'fontanera' de dicha formación por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo ... Zamarriego, admite a la formación de Alberto Núñez Feijóo como acusación popular en la causa en la que se investiga a Díez y al empresario tecnológico Javier Pérez Dolset por, entre otros motivos, reunirse con el guardia civil investigado en la Audiencia Nacional, Rubén Villalba, para conseguir información contra el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, Antonio Balas, al frente de las causas en las que se investiga al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como son su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez, y los ex secretarios de Organización de su formación, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Según audios desvelados por 'El Confidencial' y confirmados por este diario, los dos investigados también se reunieron con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, para obtener información en contra del empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado junto a Ábalos y Koldo García por presuntamente facilitar a los dos últimos el cobro de comisiones, y que colabora con la Fiscalía en el esclarecimiento de hechos que también ponen en apuros al PSOE y al Gobierno.

Noticia Relacionada La guerra entre Aldama y la 'fontanera del PSOE': ¿qué relación tienen? Carmen Lucas-Torres La exmilitante del PSOE, cuyo papel para el partido no se ha aclarado, buscó información contra el empresario para desacreditarle y desmontar su versión

Citación de José Ruz (Levantina)

El principal partido de la oposición, además de su personación en la causa, también solicitó una serie de diligencias, como la entrada y registro de la consultora Zaño Sociedad Consultora S.L y la citación como testigo del empresario José Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción investigado en el Tribunal Supremo por entregar, presuntamente, comisiones a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La justificación del PP para solicitar dichas diligencias, según el escrito presentado el 5 de septiembre y consultado por ABC, es que «la mercantil Zaño Sociedad Consultora, S.L., administrada por D. Gaspar Zarrías Arévalo, históricamente vinculado al Partido Socialista Obrero Español« habría contratado a Díez entre junio y octubre de 2024.

Para el principal partido de la oposición, «mientras la Sra. Díez Castro percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos -como Dña. Ana Isabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, que trabajó con anterioridad en Zaño Sociedad Consultora, S.L.-, se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento».

En cuanto a la petición de citación del dueño de Levantina, el PP argumenta que «habría abonado 36.300 euros a esta sociedad en el ejercicio 2022, una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación». «En la medida en que existe una evidente coincidencia temporal entre la contratación de la Sra. Díez Castro por el 'lobby' administrado por el Sr. Zarrías Arévalo y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen, resulta útil, pertinente y necesario para el adecuado esclarecimiento de los hechos que se practiquen las siguientes diligencias de investigación».

El juez, que ha citado a Leire Díez y Javier Pérez Dolset el próximo 11 de noviembre, resolverá más adelante las solicitudes de diligencias de investigación.